Frauentrio leitet künftig Zürcher Theater Neumarkt

Julia Reichert, Tine Milz und Hayat Erdogan treten 2019 an

Zürich – Das Theater Neumarkt in Zürich wird ab der Spielzeit 2019/2020 für vier Jahre von den drei Dramaturginnen Julia Reichert, Tine Milz und Hayat Erdogan geleitet. Der Verwaltungsrat des Theaters hat das Direktionsteam am Donnerstag gewählt. Eine konzeptuelle Neuausrichtung haben die Findungskommission und der Verwaltungsrat der Theater am Neumarkt AG explizit nicht angestrebt.

Das Theater soll sich weiterhin als offener Freiraum für das künstlerische Experiment positionieren. Die Findungskommission unter der Leitung von Beate Eckhardt hat die neue Direktion in einem mehrstufigen Verfahren aus 55 Bewerbungen ausgewählt. Sie habe sich "zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Bewerbung mit dem richtigen Konzept" entschieden, so Eckhardt. Reichert, Milz und Erdogan nehmen ihre Arbeit in der Spielzeit 2019/2020 auf und lösen damit die Direktion Peter Kastenmüller und Ralf Fiedler ab, die das Theater Neumarkt nach sechsjährigem Wirken verlässt. (APA/sda, 16.12.2017)