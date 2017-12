ÖFB-Elf testet Weltmeister Deutschland

DFB-Elf kommt in WM-Vorbereitung am 2. Juni nach Klagenfurt

Wien – Österreichs Fußball-Fans dürfen sich auf ein attraktives Länderspiel im Juni freuen. Das ÖFB-Team empfängt am 2. Juni in Klagenfurt Weltmeister Deutschland, der sich für die Titelverteidigung bei der WM in Russland (14. Juni – 15. Juli) einspielen will. Das DFB-Team absolviert die WM-Vorbereitung in Südtirol.

Dem Nationalteam von Franco Foda dient das Spiel als Vorbereitung auf die UEFA Nations League, die im Herbst 2018 startet. Die Gruppenauslosung erfolgt am 24. Jänner in Lausanne.

Das letzte Aufeinandertreffen mit der derzeitigen Nummer 1 im Fifa-Ranking gab es ihm Rahmen der Qualifikation für die FIFA WM 2014. Daheim unterlag man damals knapp 1:2, die Auswärts-Begegnung endete mit einem 3:0 für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw.

ÖFB-Präsident Leo Windtner freut sich bereits auf die Partie: "Wir sind stolz, den Weltmeister in Österreich begrüßen zu dürfen. Das Duell mit Deutschland hat einen ganz speziellen Reiz und ist eine schöne Herausforderung.." (red, 15.12. 2017)