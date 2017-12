DFB-Elf kommt in WM-Vorbereitung am 2. Juni nach Klagenfurt

Wien – Österreichs Fußball-Fans dürfen sich auf ein attraktives Länderspiel im Juni freuen. Das ÖFB-Team empfängt am 2. Juni in Klagenfurt Weltmeister Deutschland, der sich für die Titelverteidigung bei der WM in Russland (14. Juni – 15. Juli) einspielen will. Das DFB-Team absolviert die WM-Vorbereitung in Südtirol.