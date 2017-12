Presserat: Kurz-Werbung in Magazin nicht als solche zu erkennen

Das Selbstkontrollorgan rügt "Die ganze Woche", da die Werbung bewusst wie ein redaktioneller Inhalt präsentiert wurde

Wien – Ein während des Nationalratswahlkampfes erschienener Beitrag in der Zeitschrift "Die ganze Woche" mit dem Titel "Sebastian Kurz – seine Familie, seine Wurzeln" ist nach Ansicht der Presserats nicht ausreichend als Werbung der ÖVP gekennzeichnet gewesen. Die Zeitschrift habe damit gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse verstoßen.

Im Beitrag seien die positiven Seiten des Politikers hervorgekehrt worden. Die Veröffentlichung habe sich aber in Hinblick auf Formatierung und Schriftbild nicht von den übrigen Artikeln der Zeitschrift unterschieden, so der Presserat am Freitag in einer Aussendung. Nur im linken oberen Eck des Beitrags war demnach in einem 90-Grad-Winkel und in sehr kleiner Schrift der Vermerk "Anzeige" angebracht.

Leser in die Irre geführt

Der Presseratssenat kam zum Ergebnis, dass die Wahl-Werbung für den ÖVP-Spitzenkandidaten offenbar bewusst wie ein redaktioneller Inhalt präsentiert worden war. Das verstoße gegen die Punkte 3 (Unterscheidbarkeit) und 4 (Einflussnahme) des Ehrenkodex. Den Lesern müsse es möglich sein, zwischen (bezahlter) Werbung und redaktionellen Beiträgen unterscheiden zu können, so der Senat. Die tatsächlichen Verhältnisse seien verschleiert und die Leser in die Irre geführt worden.

"Die ganze Woche GmbH" hat von der Möglichkeit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme sowie der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung keinen Gebrauch gemacht, hieß es vom Presserat. Der Senat forderte die Medieninhaberin auf, den Verstoß in der Wochenzeitung "Die ganze Woche" zu veröffentlichen oder bekannt zu geben, die Wochenzeitschrift hat die Schiedsgerichtsbarkeit des Presserats bisher aber nicht anerkannt.

Eine ähnliche Anzeige erschien vor der Nationalratswahl auch in der Frauenzeitschrift "Woman" – allerdings deutlicher als "Entgeltliche Einschaltung" gekennzeichnet. (APA, red, 15.12.2017)