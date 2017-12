Milborn ist Journalistin des Jahres, Cremer gewinnt in Kategorie Foto

Der ORF ist laut dem Branchenmagazin "Der Österreichische Journalist" die Redaktion des Jahres. Der Sonderpreis für das Lebenswerk geht an Thaddäus Podgorski

Wien – Medienmanager des Jahres und Journalistin des Jahres kommen heuer aus demselben Medienhaus. Puls-4-Infochefin Corinna Milborn ist in einer Online-Abstimmung der Leser des Branchenmagazins "Der Österreichische Journalist" zur Journalistin des Jahres gewählt worden, teilte Herausgeber Georg Taitl am Freitag mit. Redaktion des Jahres wurde der ORF.

Die 44-jährige Milborn sei heuer besonders durch die Wahlberichterstattung des Privatsenders aufgefallen, hieß es. Sie sei konstruktiv kritisch und sympathisch in der Präsentation und eine "Vorzeigejournalistin".

Bester Wirtschaftsredakteur ist Christoph Varga (ORF), im Ressort Innenpolitik führt Andreas Koller von den "Salzburger Nachrichten" das Feld an, in der Außenpolitik ist es Verena Gleitsmann (ORF). Kulturjournalist des Jahres ist Norbert Mayer ("Presse"), Sportjournalist ORF-Reporter Adi Niederkorn. Ebenfalls aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommt die Aufdeckerin des Jahres, Ulla Kramar-Schmid. In der Kategorie Kolumnisten gewann Guido Tartarotti ("Kurier"), in der Unterhaltung Fritz Jergitsch, Chefsatiriker der "Tagespresse", und in der Kategorie Foto Matthias Cremer vom STANDARD.

Mit dem Sonderpreis für sein Lebenswerk wird Thaddäus Podgorski – "über Dekaden der kreative Nabel des ORF" – geehrt. Ein weiterer Sonderpreis für Innovation geht den Politikpodcast "Ganz offen gesagt" von Sebastian Krause, Julia Ortner und Eva Weissenberger.

Schon im November war ProSiebenSat1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker zum Medienmanager des Jahres ausgerufen worden. Die Verleihung der Auszeichnungen findet am 30. Jänner 2018 statt. (APA, 15.12.2017)