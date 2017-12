Essential Phone: Bisher nur 50.000 Stück vom "Anti-iPhone" verkauft

Trotz massiver Preissenkung hält sich Interesse an Smartphones des Android-Gründers in engen Grenzen

Andy Rubin hat die Smartphone-Welt wie kaum ein anderer geprägt. Als Erfinder des mobilen Betriebssystems Android hat er sich in der Tech-Welt verewigt, unter dem Namen Essential ist er seit kurzem mit einem neuen Unternehmen am Start. Dessen Smartphone-Erstling ist mittlerweile seit mehreren Monaten verfügbar, trifft dabei aber offenbar nur auf wenig Kundeninteresse.

Zählung

Gerade einmal 50.000 Stück dürften bisher vom Essential PH-1 verkauft worden sein, rechnet Android Police vor. Grundlage für diese Behauptung sind die Installationszahlen der vom Smartphone genutzten Kamera-App im Play Store. Eine genaue Berechnung stellt dies zwar natürlich nicht dar, davon ausgehend, dass der Großteil der User App-Updates installiert, dürfte diese Schätzung aber recht nah an der Realität sein.

Preissenkung

Dass diese Zahl so niedrig ist, verblüfft insofern, da Essential in den letzten Wochen den Preis des PH-1 massiv gesenkt hat. Wurde das Smartphone zuerst um 699 US-Dollar verkauft, ist der Listenpreis mittlerweile auf 499 US-Dollar gesunken. Im Rahmen diverser Angebote gibt es das Gerät sogar zum teil noch deutlich billiger. Zumindest hat sich damit in den letzten Wochen die Situation relativ gesehen verbessert. Bis September wurden gerade einmal 5.000 Stück des PH-1 verkauft.

Manipulation

Dass die Installationszahlen im Play Store eine gewisse Aussagekraft über den Erfolg eines Geräts hat, hat mittlerweile offenbar auch Google selbst gelernt. Und zieht daraus Konsequenzen, die anderen Anbietern nicht zur Verfügung stehen: Die Download-Zahlen des Pixel Launchers und anderer Pixel-spezifischer Apps werden mittlerweile fix mit dem Bereich "1 – 5" angezeigt, sind also bewusst gefälscht, um keinen Anhaltspunkt für den Verkaufserfolg der Google-Smartphones zu bieten. (red, 15.12.2017)