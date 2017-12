Russischer Ex-Minister Uljukajew muss acht Jahre ins Straflager

Der frühere Wirtschaftsminister soll vom Chef des Ölkonzerns Rosneft zwei Millionen Euro Bestechungsgeld verlangt haben. Er bestreitet jede Schuld

Moskau – Der frühere russische Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew ist in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen worden. Er habe aus Eigennutz zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) vom Chef des Ölkonzerns Rosneft, Igor Setschin, verlangt, sagte die Richterin am Freitag. Das Strafmaß wurde am Ende der Urteilsbegründung verkündet: Uljukajew muss für acht Jahre in ein Straflager, zudem muss er 130 Millionen Rubel (1,9 Millionen Euro) Strafe zahlen. Er wurde direkt aus dem Gerichtssaal in Handschellen abgeführt.

Die Anklage hatte zehn Jahre Lagerhaft und eine Geldstrafe von 7,2 Millionen Euro gefordert. Uljukajew hat jede Schuld bestritten. Es war das erste Mal seit dem Ende der Sowjetunion, dass ein Minister mit derartigen Vorwürfen konfrontiert wurde. (APA, Reuters, red, 15.12.2017)