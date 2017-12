Immo-Humana sammelt Geschenke für Kinder in Wohnungsnot

Verein hilft alleinstehenden Mütter ohne Wohnung

Angelina wünscht sich einen Globus, Bagzhat Schulutensilien, gleich fünf Kinder wünschen sich einen Hubschrauber. Auf der Wunschliste von Selua steht eine Barbie. Der Verein Immo-Humana hat auf seiner Website Wünsche von Kindern veröffentlicht, die zu Weihnachten kein sicheres Dach über dem Kopf haben. Der Verein, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, kümmert sich um alleinstehende Mütter in Wohnungsnot.

Wer den Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen will, kann direkt an den Verein spenden oder das Geschenk selbst besorgen und am 20. 12. bei der Weihnachtshütte von Immo-Humana an der Mariahilfer Straße 86 abliefern, wo es dann von einem Weihnachtsmann an die Kinder überreicht wird. "Diese Kinder sind oft sehr traurig", sagt Vereinsobmann Georg Slawik. "Sie spüren die Situation der Familie."

Karitativer Gedanke

2017 sei ein "gutes Jahr" für den Verein gewesen: Über 50 Wohnungen wurden Müttern in Not heuer vermittelt, wobei Immo-Humana immer öfter auch als Hauptmieter auftritt und die Wohnung dann untervermietet. "Vor einer Stunde erst haben wir einen Mietvertrag mit einer Mutter aus Afghanistan unterzeichnet", berichtet Slawik dem Standard. Sie habe mit ihren fünf Kindern bisher in einem Zimmer geschlafen, nun wurde eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung gefunden.

Den angespannten Wohnungsmarkt in Wien bemerkt auch der Verein. Oftmals würden Wohnungen aber durch Kontakte in der Immobilienbranche gefunden, so Slawik. "Da steht bei den Vermietern meist ein karitativer Gedanke dahinter." (zof, 15.12.2017)