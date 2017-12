Steam: Die beliebtesten und erfolgreichsten PC-Spiele 2017

Diese Games haben die meisten Downloads, die meisten Verkäufe und die meiste Spielzeit für sich verbuchen können

Schätzungen zufolge werden rund 70 Prozent aller als Download verkauften PC-Spiele über Steam verkauft und vertrieben. Der Blick auf die Jahrescharts zeigt allerdings auch, dass Steam auf dem PC-Markt nicht nur in einer eigenen Liga spielt, sondern trotz der großen Marktmacht nur begrenzt repräsentativ für die Branche ist. Das hat einen Grund: Viele der bekanntesten Games-Marken werden auch oder exklusiv auf den hauseigenen Portalen der Hersteller verkauft. Wer also nach den großen Blockbustern von Activision, Blizzard, EA oder Ubisoft sucht, wird hier nur vereinzelt oder gar nicht fündig. Wenn man so will, macht das auch die von Marktforscher Steamspy zusammengetragenen Steam-Hitlisten von 2017 umso interessanter.

Meiste Downloads (inklusive kostenloser Spiele und F2P-Games)

Unturned (33,5 Mio.) Playerunknown's Battlegrounds (22,5 Mio.) Robocraft (13,5 Mio.) Brawlhalla (8,3 Mio.) ARK: Survival Of The Fittest (7,4 Mio.) ARK: Survival Evolved (5,5 Mio.) Last Man Standing (4,5 Mio.) Creativerse (4,3 Mio.) Black Squad (4,2 Mio.) Battlerite (3,8 Mio.)

Meistverkauft

Playerunknown's Battlegrounds (22,5 Mio.) ARK: Survival Evolved (5,5 Mio.) The Long Dark (1,27 Mio.) Mirage: Arcane Warfare (1,25 Mio.) Cuphead (1,08 Mio.) Divinity: Original Sin 2 (1 Mio.) Gang Beasts (940.000) Slime Rancher (920.000) Dear Esther: Landmark Edition (830.000) Black Desert Online (810.000)

Betrachtet man die tatsächliche Spielzeit, die User in Games investieren, zeigt sich wiederum ein weitgehend anderes Bild. Abgesehen vom diesjährigen Ausnahmehit "PUBG" werden auf Steam vor allem jene Publikumslieblinge gezockt, die schon vor einigen Jahren angesagt waren. Das erklärt auch, weshalb Hersteller mehr denn je auf das Modell des "game as a service" setzen und ihre Spiele so konzipieren, dass sie über Jahre gezockt werden können. Steamspy berücksichtigt bei der hier aufgelisteten Statistik jeweils die vergangenen zwei Wochen. Auf Steam selbst kann man die populärsten Games der letzten 48 Stunden ansehen.

Meistgespielt

Playerunknown's Battlegrounds Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive Grand Theft Auto 5

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Team Fortress 2 Warframe Rocket League Payday 2 Garry's Mod

Bleibt für uns nur noch zu fragen, welches (Steam-)Spiel Sie 2017 am meisten gespielt und bei welchen Neuerscheinungen Sie zugeschlagen haben. (zw, 15.12.2017)