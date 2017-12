Elf Programme: Medienbehörde erteilt erste Lizenz für Digitalradio-Regelbetrieb

Technische Plattform für Wien ab 3. April 2018

Wien – Die Medienbehörde KommAustria hat erstmals in Österreich eine Zulassung für den regulären Betrieb einer Multiplex-Plattform für digitalen terrestrischen Hörfunk im Standard DAB+ erteilt. "Die ab 3. April 2018 geltende Lizenz geht für einen Zeitraum von zehn Jahren an die RTG Radio Technikum GmbH, die als technischer Dienstleister zunächst elf Radioprogramme sowie einen elektronischen Programmführer und im Anlassfall einen Gefahren-Warndienst im Großraum Wien und in Teilen des Wiener Umlandes mit einer technischen Reichweite von rund 2,25 Millionen Menschen verbreiten wird", informierte die KommAustria am Freitag in einer Aussendung.

Bisher ist DAB+ Digitalradio in Österreich seit Mai 2015 nur im Rahmen eines Testbetriebs in Wien zu empfangen.

Michael Ogris, Vorsitzender der KommAustria, wird in der Aussendung zitiert: "Wir als Behörde und die Radioveranstalter selbst wissen aus den Erfahrungen vieler europäischer Nachbarstaaten sehr wohl, dass es kein Selbstläufer ist, die Konsumentinnen und Konsumenten an die Nutzung des neuen DAB+ Digitalradios heranzuführen, da damit nicht zuletzt ja auch die Anschaffung von geeigneten Radiogeräten erforderlich ist. Angesichts völlig ausgelasteter UKW-Radiofrequenzen ist DAB+, das ganz andere Frequenzbereiche nutzt, aber die Lösung, um mehr Programmvielfalt und damit auch mehr Meinungsvielfalt im Radiobereich zu ermöglichen. Daher sind wir dem Wunsch aus dem Markt nach einer Einführung von DAB+ natürlich gefolgt und haben im Frühjahr 2017 eine entsprechende Ausschreibung gestartet."

Teil der Ausschreibung sei auch eine bundesweite DAB+ Bedeckung gewesen, die die KommAustria mit einer Lizenzvergabe im ersten Quartal 2018 anstrebt, heißt es.

DAB+ wird über Antenne empfangen, setzt aber Radiogeräte voraus, die den Übertragungsstandard beherrschen. (red, 15.12.2017)