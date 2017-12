FC Barcelona peilt Pflichtsieg an

La Coruna gastiert Sonntag im Camp Nou

Barcelona – In Abwesenheit des bei der Fußball-Club-WM um den Titel kämpfenden Dauerrivalen Real Madrid steht der FC Barcelona vor einem Pflichtsieg. Im Heimauftritt gegen La Coruna will der Tabellenführer der Primera Divison am Sonntag die jüngsten mauen Vorstellungen vergessen machen. Die Partie ist für die Katalanen die Generalprobe vor dem "Clasico" in Madrid am 23. Dezember.

Fünf Zähler beträgt der Vorsprung von Barcelona auf den ersten Verfolger, der Valencia heißt. Auf Real haben Lionel Messi und Co. derzeit acht Punkte Vorsprung. Mit zwölf Siegen und drei Remis sind die Blauroten in dieser Saison noch ungeschlagen. Der vorsichtigere Spielstil von Trainer Ernesto Valverde sagt jedoch nicht jedem Anhänger zu. La Coruna liegt vor der Reise ins Camp Nou als 17. der Tabelle unmittelbar vor den Abstiegsrängen.

Valencia tritt bereits Samstag bei Eibar an und könnte den Vorsprung auf den Spitzenreiter für zumindest einen Tag verkürzen. Unmittelbar hinter Valencia, aber noch vor Stadtrivale Real liegt Atletico. Die Madrilenen peilen gegen den Drittletzten Alaves den vierten Sieg in Folge an. Die Gäste aus dem Baskenland haben seit der Benennung von Abelardo Fernandez als neuem Coach beide Spiele gewonnen. (APA; 15.12.2017)