Ronaldinho will für rechtsextreme Partei in Brasilien kandidieren

Der zweimalige Weltfußballer hat sich als Anhänger des umstrittenen Rechten Jair Bolsonaro zu erkennen gegeben

Brasilia – Der zweimalige brasilianische Weltfußballer Ronaldinho (37) möchte für eine rechtsextreme Partei kandidieren und sich im Bundesstaat Minas Gerais im kommenden Oktober als Senator aufstellen lassen. Der einstige Star des FC Barcelona, von Paris St. Germain und des AC Mailand ist angetan von den Ideen des Rechtspopulisten Jair Messias Bolsonaro. Dieser fiel immer wieder mit rassistischen und homophoben Sprüchen auf und gilt zudem als Anhänger von Folter und der früheren brasilianischen Militärdiktatur.

Voraussetzung für eine Kandidatur von Ronaldinho, Weltmeister mit der Selecao 2002 in Südkorea und Japan, ist allerdings die Wahl Bolsonaros im März zum Vorsitzenden der Patriotischen Partei.

Bürgermeisterkandidat Romario

Ronaldinho ist allerdings nicht der einzige Ex-Fußballstar, der in die Politik geht. In Liberia will sich der frühere Weltfußballer George Weah (ehemals AC Mailand, Paris St. Germain und Manchester City) zum Präsidenten seines Heimatlandes wählen lassen.

In Brasilien schlug Romario, Weltmeister von 1994, ebenfalls eine politische Laufbahn ein. Allerdings zog er im Sommer die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatstadt Rio de Janeiro zurück. Er hatte sich zuvor als Abgeordneter in den Kongress wählen lassen. (APA, 15.12.2017)