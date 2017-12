Haneke verpasst Finale im Rennen um Auslandsoscar

Das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" schaffte es wie "The Square" auf die Shortlist für den besten nichtenglischsprachigen Film

Hollywood – Michael Haneke ("Happy End") ist ebenso wie der Franzose Robin Campillo ("120 BPM") aus dem Rennen für den Auslandsoscar. Unter den neun Filmen der am Donnerstag veröffentlichten Shortlist befinden sich dagegen Ruben Östlunds "The Square", Gewinner des Europäischen Filmpreises, und das NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Fatih Akin.

"Aus dem Nichts" war Anfang der Woche auch für einen Golde Globe in der Sparte bester nichtenglischsprachiger Film nominiert worden. Die Globes werden am 7. Jänner in Los Angeles verliehen. In dem Film spielt auch Burgtheater-Ensemblemitglied Johannes Krisch, der am Freitag zum Kammerschauspieler ernannt wird, mit.

Verleihung am 23. Jänner

92 Länder – eine Rekordzahl – hatten sich um den Oscar als bester nichtenglischsprachiger Film beworben. Neben "Aus dem Nichts" und "The Square" (Schweden) kamen auch der ungarische Berlinale-Sieger "Körper und Seele" von Ildiko Enyedi, "A Fantastic Woman" (Chile), "Loveless" (Russland) und "Foxtrot" (Israel) in die Vorauswahl. Auch Beiträge aus Senegal ("Félicité"), Südafrika ("Die Wunde") und dem Libanon ("The Insult") sind im Rennen.

Am 23. Jänner gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Filme in die Endrunde kommen. Die Preisverleihung geht dann am 4. März über die Bühne. Heuer gewann das iranische Drama "The Salesman" von Asghar Farhadi den Auslandsoscar. (APA, 15.12.2017)