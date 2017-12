Präsidentenwahl in Russland am 18. März

Präsident Wladimir Putin, der sich der Wiederwahl stellt, liegt in Umfragen deutlich vor den Konkurrenten

Moskau – In Russland wird am 18. März ein neuer Präsident gewählt. Das russische Parlament legte am Freitag einstimmig diesen Termin fest, wie die Vorsitzende Walentina Matwienko mitteilte. Haushoher Favorit ist aber ohnehin der Amtsinhaber: Bei der Abstimmung tritt Präsident Wladimir Putin zur Wiederwahl an.

Er versprach am Donnerstag bei seiner jährlichen Pressekonferenz, einen echten Wettbewerb zuzulassen. Zugleich warnte er aber davor, dass einige seiner Gegner das Land destabilisieren könnten, wenn sie sich bei der Abstimmung durchsetzten. Dabei bezog er sich insbesondere auf Oppositionschef Alexej Nawalni. Umfragen zufolge liegt Putin deutlich in Führung. (Reuters, 15.12.2017)