ÖVP und FPÖ starten letzte Runde der Koalitionsgespräche

Medienstatement vor Wiederaufnahme – Verhandlungen in der Nacht auf Freitag wurden um 2 Uhr unterbrochen

Wien – Die Koalitionsverhandler ÖVP und FPÖ treten am Freitag um 11.00 Uhr zur voraussichtlich letzten Runde zusammen. In der Nacht auf Donnerstag wurden die Verhandlungen erst um 2.00 Uhr Früh unterbrochen, hieß es aus Verhandlerkreisen zur APA.

Die Schlussphase der schwarz-blauen Koalitionsverhandlungen startete am Donnerstagabend. Der Wiener ÖVP-Landesparteiobmann Gernot Blümel erklärte dabei, dass es noch ein paar offene Punkte etwa bei der Ausgestaltung der direkten Demokratie oder der Ressortverteilung gibt. In den Medien wurde indes munter über die künftige Besetzung der ÖVP-Ministerien spekuliert, diese dürfte acht der 14 übernehmen, hieß es auch.

Fortgesetzt werden die Gespräche nun um 11.00 Uhr wieder im Palais Epstein, davor ist ein Medienstatement geplant. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen gehen die beiden Parteichefs am Samstag in ihre jeweiligen Gremien. Präsentieren dürfte sich die neue Bundesregierung dann am Nachmittag. (APA, 15.12.2017)