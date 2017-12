Polen und EU-Diplomaten rechnen mit Verfahren gegen Warschau

Sollte Polen die umstrittenen Pläne für eine Justizreform nicht noch ändern, könnte Mittwoch ein Verfahren starten

Brüssel – Wegen ihrer umstrittenen Justizreform erwartet die polnische Regierung, dass die EU-Kommission kommende Woche ihre Gangart deutlich verschärft. Er rechne damit, dass die Behörde "wahrscheinlich" am Mittwoch ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages einleiten werde, sagte Polens neuer Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag in Brüssel.

Die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel" berichteten Freitagfrüh ebenfalls, dass ein solches Verfahren geplant sei. Sie beriefen sich dabei auf EU-Diplomaten. Sie schrieben, der Beginn eines solches Verfahrens drohe Polen in dem Fall, dass sich die Regierung nicht noch zu einer Änderung der umstrittenen Pläne für eine Justizreform entschließe. Davon ginge man allerdings derzeit nicht aus.

Alle müssten zustimmen

Ein solches Verfahren wäre eine Premiere im Verhältnis zu einem Mitgliedstaat. Es kann theoretisch bis zum Entzug von Stimmrechten in der EU führen. Premier Morawiecki sprach am Rande des EU-Gipfels in Brüssel von einem "ungerechten Verfahren". "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass souveräne Staaten (...) das vollkommene Recht haben, ihr Justizsystem zu reformieren", sagte der Pole.

Der Ministerpräsident verwies gleichzeitig auf die langwierige Prozedur des Artikel-7-Verfahrens, bei der die Mitgliedstaaten mehrfach zustimmen müssen und ein Beschluss über Sanktionen einstimmig erfolgen muss. Polens Verbündeter Ungarn hat schon klar gemacht, dass er mit seinem Veto eine solche Entscheidung verhindern würde.

Singende Proteste in Polen

Auch in Polen selbst gibt es weiter Widerstand gegen die Pläne der Regierung. Tausende Menschen haben sich am Donnerstag an singenden Protesten gbeteiligt. In Warschau versammelten sich die Demonstranten mit Kerzen in der Hand vor dem Präsidentenpalast und sangen zur Melodie eines Weihnachtsliedes einen Protestsong gegen die Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz.

Anschließend marschierten sie zum Parlament. Die Demonstranten forderten Staatschef Andrzej Duda auf, die vom Parlament beschlossenen Justizreformen nicht durch seine Unterschrift in Kraft zu setzen. "Wir erwarten vom Präsidenten, dass er sich gegen ein Gesetz stellt, das die Verfassung verletzt", sagte eine der Organisatoren, Weronika Waszewska, in einer Rede. Auch in anderen polnischen Städten gab es singende Proteste, darunter Danzig, Posen und Stettin. (APA, red, 15.12.2017)