Cessna war auf dem Weg nach Friedrichshafen

Ravensburg – Bei dem Absturz des Kleinflugzeugs im Kreis Ravensburg in Baden-Württemberg sind drei Menschen sind ums Leben gekommen. Die Cessna war auf dem Weg nach Friedrichshafen und ging am Donnerstagabend in einem Waldgebiet zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Zeugen alarmierten die Polizei.

Das Flugzeug war am Flugplatz Frankfurt-Egelsbach gestartet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz. (APA, 14.12.2017)