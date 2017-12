Österreichische Cessna in Baden-Württemberg abgestürzt: Drei Tote

Kleinflugzeug war auf dem Weg nach Friedrichshafen

Ravensburg – Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Kreis Ravensburg in Baden-Württemberg sind drei Menschen sind ums Leben gekommen. Die Cessna 510 Citation Mustang war auf dem Weg nach Friedrichshafen und stürzte am Donnerstagabend in einem Waldgebiet ab, wie die Polizei mitteilte. Wie das Luftfahrtportal AustrianAviation.net berichtet, soll die Maschine einem Bregenzer Luftfahrtunternehmen gehören. Das Flugzeug war am Flugplatz Frankfurt-Egelsbach gestartet.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz, laut schwaebische.de sind etwa 80 Rettungskräfte waren vor Ort. Bei allen drei Todesopfern soll es sich demnach um Männer handeln. (APA, 14.12.2017)