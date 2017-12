TV- und Radiotipps für Freitag, 15. Dezember

Jean-Claude Van Johnson, Ein Kind wird gesucht und Walk the Line

9.00 SPIONAGE-PARODIE

Jean-Claude Van Johnson (S1/1-10) Der in den 80er- und 90er-Jahren erfolgreiche Action-Schauspieler Jean-Claude Van Damme spielt in der Satire eine Karikatur seiner selbst: den Action-Schauspieler Jean-Claude Van Damme, der ein Parallelleben als Geheimagent Jean-Claude Van Johnson führt. Gewagt und schräg.

Amazon Prime

20.15 HAHA

Kabarettgipfel (1/2) Sachen zum – hoffentlich – Lachen serviert der ORF aus der Wiener Stadthalle mit Michael Mittermeier, Gery Seidl, Andi Vitásek, Thomas Stipsits, Bernie Wagner und Verena Scheitz. Nach Was gibt es Neues um 21.30 Uhr und dem ZiB Flash um 22.10 Uhr gibt es um 22.20 Uhr Highlights vom Österreichischen Kabarettpreis, der in der Wiener Urania vergeben wurde.

Bis 23.05, ORF 1

20.15 KRIMINALFALL

Ein Kind wird gesucht (D 2017, Urs Egger) Das spurlose Verschwinden eines Jungen im Bergischen Land stellt Ermittler Ingo Thiel (Heino Ferch) nicht nur vor kriminalistische Probleme. Als Vater zweier Jungs nimmt ihn der Fall emotional sehr mit. Auch auf die Gefahr hin, zu viel zu verraten: Der Film basiert auf dem wahren "Fall Mirco" – dem Mord an einem zehnjährigen Jungen im Herbst 2010 in Nordrhein-Westfalen.

Bis 21.45, Arte

21.15 GENRE

LiteraTour – Weihnachts-Special: Alfred Komarek trifft Michael Niavarani, Adele Neuhauser und andere Mit eigenen Büchern und Büchertipps finden sich bei Alfred Komarek im Bücherbus jede Menge Gäste ein: Michael Niavarani, Adele Neuhauser, Chris Lohner, Erwin Steinhauer, Angelika Niedetzky, Manuel Rubey, Thomas Raab und Clemens Unterreiner.

Bis 22.15, Servus TV

21.45 PORTRÄT

Sting – Grenzgänger und Freigeist Ob Englishman in New York, Roxanne, Every Breath You Take – Sting hat einige der größten Hits der letzten Jahrzehnte geschrieben. Nebenbei engagiert er sich seit Jahrzehnten sozial und umweltpolitisch.

Bis 22.40, Arte

22.25 JOHNNY UND DER CASH

Walk The Line (USA 2005, James Mangold) In den Fünfzigerjahren beginnt der kometenhafte Aufstieg des Sängers Johnny Cash. Obwohl verheiratet, schwärmt er für die Sängerin June Carter, mit der er auf Tournee ist. Mit dem Ruhm überfordert, rutscht der Musiker in eine Alkohol- und Tablettensucht, die ihn beinahe Kopf und Kragen kostet. Sehr sehenswert, vor allem was Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon aus Johnny und June machen.

Bis 1.10, RTL 2

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Amazonen – Die wehrhaften Frauen Amazonen sind der Inbegriff kämpfender Frauen. Ihre Herkunft wird in Zentralasien vermutet. Die römische und griechische Mythologie ist voll von ihren Geschichten, etwa im Krieg um Troja sollen sie eine wichtige Rolle gespielt haben. Fakt ist: Die Legenden haben einen historischen Hintergrund.

Bis 23.35, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Universum History: Ein Wiener in der Wüste – Rudolf Slatin und der Aufstand des Mahdi Vor Ende des 19. Jahrhunderts erschüttert ein islamischer Aufstand das Europa der Kolonialstaaten. Angeführt wird er vom Sufi Muhammed Ahmad, genannt der Mahdi. Mittendrin ein Österreicher: Rudolf Slatin, der im britischen Dienst zum Gouverneur einer Provinz im Sudan wird. Sein Aufstieg endet jäh und er gerät in Gefangenschaft.

Bis 0.05, ORF 2