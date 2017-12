Harte Landung und neue Chancen für den insolventen Billigflieger Niki

Der Masseverwalter gibt die Air-Berlin-Tochter noch nicht auf. Er prüft einen Notverkauf. Interessenten sind Niki Lauda und der Ferienflieger Condor

Bei der auf Insolvenzkurs segelnden Billigairline Niki hängen nicht nur die Mitarbeiter in der Luft, sondern auch die Gläubiger. Die Ansprüche der rund tausend Beschäftigten können beispielsweise nicht beim Insolvenzentgeltsicherungsfonds angemeldet werden, weil die Niki Luftfahrt GmbH offiziell noch gar nicht in Insolvenz ist. Beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg wurde nämlich am Donnerstag noch kein Insolvenzverfahren eröffnet, sondern ein sogenanntes Insolvenzeröffnungsverfahren.

Das ist eine deutsche Spezialität, eine Art Vorstufe zum Insolvenzplanverfahren, in dem der Masseverwalter relativ rasch und unbürokratisch über die Zukunft der Gesellschaft, etwa einen Verkauf entscheiden, kann.

Das kann für eine vor der Pleite stehende Gesellschaft lebensrettend sein, Gläubiger haben dabei aber nichts zu melden, kritisiert Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform. "Es gibt dabei keinen Gläubigerausschuss wie in einem Sanierungsverfahren, der gemeinsam mit dem Masseverwalter binnen 90 Tagen nach tragfähigen Lösungen sucht." Niki sei eine österreichische Gesellschaft und ein Sanierungsverfahren auch hier zu führen, sagt Weinhofer, der hofft, dass wenigstens ein Gläubiger beim Landesgericht Korneuburg Insolvenzantrag stellt und damit ein Sekundärverfahren auf den Weg bringt. Dann wären auch die Interessen der hauptbetroffenen Niki-Belegschaft gewahrt.

Hoffnung auf Niki Lauda

Der in Berlin bestellte Masseverwalter Lucas Flöther sagte, er bemühe sich um einen Notverkauf, dafür habe er noch "ein paar Tage" Zeit. Diesbezügliche Hoffnungen richten sich vor allem auf Ex-Rennfahrer Niki Lauda. Er brachte sich am Donnerstag erneut als Interessent für "eine neue Niki" ins Spiel. Er hoffe auf einen baldigen Gesprächstermin mit Flöther, sagte Lauda zum STANDARD. Denn noch verfüge Niki über die Aircraft Operating Certificates, also die für den Betrieb einer Fluglinie notwendige gewerbliche Berechtigung. Flöther ist bereits bei der Niki-Mutter Air Berlin als Insolvenzverwalter tätig. Im vorläufigen Gläubigerausschuss sitzen Vertreter von Tuifly, der Leasinggesellschaft Falcon Aero Space und der Bundesagentur für Arbeit.

"Jetzt müssen wir einmal einen Überblick bekommen, was es überhaupt zu kaufen gibt", sagt Lauda. Den Deal, sofern ein solcher aus der Masse heraus zustande kommt, "mache ich jetzt einmal allein mit Asenbauer (Anwalt Haig Asenbauer, Anm.)". Wie Creditreform-Chef Weinhofer kritisiert auch Lauda den Schritt der Niki-Geschäftsführung, das Insolvenzverfahren in Berlin zu beantragen: "Das ist unverständlich, alles wird verlangsamt und kompliziert. Es geht wertvolle Zeit verloren."

Neun Maschinen in Schwechat

Eine Niki-Sprecherin begründete den Schritt ähnlich wie das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg: Maßgeblich sei der "Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen der Schuldnerin". Dieser liege in Berlin, auch weil Niki gesellschaftsrechtlich mittelbar in die Air-Berlin-Unternehmensgruppe eingegliedert sei. Auch sei die Mehrheit der von Niki geleasten Flugzeuge in Deutschland stationiert, von Deutschland hebt mit 156 Flügen pro Woche der überwiegende Teil der Flüge ab; in Österreich starten nur 20.

Auf dem Flughafen in Schwechat stehen laut Auskunft des Airports neun Maschinen, davon drei im Niki-Hangar, sechs auf dem Flughafenvorfeld. Die Fühler Richtung Niki streckt auch die Fluglinie des Reiseveranstalters Thomas Cook, Condor, aus. Condor wolle die Flugkapazität auf dem deutschen Markt ausbauen und prüfe weiterhin alle Optionen einschließlich des Kaufs von Niki oder Teilen des Unternehmens.

Nicht übernehmen will den von Lufthansa und Niki ausgespielten schwarzen Peter die EU-Kommission. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager weist eine Mitschuld der Kartellwächter an der Niki-Pleite zurück. Dem Air-Berlin-Insolvenzverwalter und den involvierten Airline-Chefs sei von Anfang an gesagt worden, dass es aus Wettbewerbssicht große Bedenken gegen einen Niki-Verkauf an Lufthansa gebe, stellte Vestager in Brüssel klar. "Es war keine Überraschung für Lufthansa, dass wir den Plan kritisch gesehen haben."

Es trage nicht zur Glaubwürdigkeit bei, sich hinter dem falschen Vorwand zu verstecken, dass die EU-Kommission die Übernahme von Niki untersagt hätte, legte der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Jörg Wojahn, nach. Wiewohl Aktiva und Passiva von Niki noch nicht ermittelt sind: Der Reisekonzern Tui meldete bereits 20 Millionen Euro Schaden. Denn Niki habe die letzte Rate für die samt Personal geleasten Tuifly-Jets noch nicht bezahlt. Diese Summe müsse Tui voraussichtlich abschreiben. (Luise Ungerboeck, 14.12.2017)