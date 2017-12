Bleigießen: Was bringt Ihnen das Jahr 2018?

Schicken Sie Fotos von Ihrem gegossenen Glück!

Da sind sie nun bald wieder, die kleinen Bleiklumpen, die das Jahr 2018 vorhersagen sollen. Geduldig wird zu Silvester Blei über einer Kerze geschmolzen und in kaltes Wasser geschüttet, um durch die gegossene Skulptur zu erfahren, was das Jahr 2018 bringen wird. Aber genau an diesen Interpretationen scheitern die meisten, denn was soll der Haufen Schwermetall darstellen?

Bleigießen gewährte mir einen Blick in die Zukunft! Was seht ihr? :^O pic.twitter.com/ENJA0cDmkl — Findelfuchs (@Findelfuchs) January 1, 2017

Ihre Fotos von der bleiernen Zukunft

Ist es in Ihrem Freundeskreis oder in Ihrer Familie Tradition, zu Silvester Blei zu gießen? Lassen Sie die STANDARD-Community an Ihrer Zukunftsprognose aus Blei teilhaben, und schicken Sie Fotos der Gebilde an userfotos@derStandard.at – eine Auswahl wird veröffentlicht, und die Community liefert Ihnen im Forum die Interpretation! (haju, 29.12.2017)