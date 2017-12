Heumarkt: Vassilakou weist Vorwürfe der Volksanwaltschaft zurück

Büro der Planungsstadträtin vermutet "parteipolitische Überlegungen" hinter Kritik von Volksanwältin Brinek

Wien – Das Büro von Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) weist den Vorwurf der von der ÖVP entsandten Volksanwältin Gertrude Brinek, dass das Verfahren für den geplanten Hochhausbau am Heumarkt nicht der Stadtverfassung entspreche, zurück. Der Widmungsakt sei wie jeder andere vor der Beschlussfassung durch den Gemeinderat stadtintern verfassungsrechtlich geprüft worden.

"Sollte die Volksanwaltschaft in Hinblick auf die Verfassungskonformität des Widmungsverfahren wirklich derart schwerwiegende Zweifel haben, so müsste sie eigentlich eine Verordnungsprüfung bei den Höchstgerichten bereits beantragt haben", hieß es in einem Statement gegenüber der APA. "Da das offenbar nicht geschehen ist, liegt die Vermutung nahe, dass hier parteipolitische Überlegungen im Vordergrund stehen."

Die Wiener NEOS sahen sich durch das Ergebnis der Prüfung dagegen in ihrer Kritik bestätigt: "Wir haben es jetzt Schwarz auf Weiß, die Wiener Stadtregierung hat das Interesse eines privaten Investors über das Interesse der Bürgerinnen und Bürger gestellt. Die Wunschwidmung durch den Gemeinderat ist also ein Verrat an den Wienerinnen und Wienern", reagierte Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger in einer Aussendung. (APA, 14.12.2017)