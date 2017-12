Dschungel Wien: Schöne Bescherung für junge Leute

Das Theater für Kinder und Jugendliche will mit dem Kulturpatenschaftstag am Samstag Tickets für jene gewährleisten, die sich Eintrittskarten nicht leisten können.

Nicht allen ist das kulturelle Leben in gleicher Weise zugänglich, für manche gar nicht, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen. Junges Publikum ist von diesem meist finanziell bedingten Ausschluss besonders betroffen. Dagegen hat der Dschungel Wien den Kulturpatenschaftstag ins Leben gerufen. Das Theater für Kinder und Jugendliche im Wiener Museumsquartier will durch die Einnahmen bei Lesungen und Konzerten am Samstag, 16. Dezember, Tickets für jene gewährleisten, die sich Eintrittskarten nicht leisten können.

Es gilt die Losung "Pay as you wish", wenn am Nachmittag ab 14.30 Uhr Musiker und Schauspieler wie Petra Morzé, Markus Hering, Dorothee Hartinger, Ruth Brauer-Kvam, Eduard Wildner, Linde Prelog, Grischka Voss, Nancy Mensah-Offei, Till Frühwald oder Babett Arens und Florentin Groll ihre Lieblingsweihnachtsgeschichten vorlesen. Von andächtig bis anarchisch.

Abends ab 19.30 Uhr folgen Konzerte mit Sona MacDonald, Matthias Bartolomey, Martin Spengler & Die Foischn Wiener, Kyrre Kvam und Drew Sarich. (afze, 14.12.2017)