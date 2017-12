iOS 11: Welche Flughäfen und Malls Apples Indoor-Karten unterstützen

Das Feature wurde mit iOS 11 eingeführt, nun hat Apple Listen veröffentlicht

Seit iOS 11 werden auf Apple Maps auch Indoor-Karten für Einkaufszenten und Flughäfen unterstützt. Das heißt, dass man auf der Karte sieht, wo sich unter anderem Shops, Gates, Toiletten oder Aufzüge befinden. Allerdings ist die Anzahl der Gebäude, die das bieten weltweit noch sehr überschaubar. Apple hat nun neue Listen veröffentlicht.

Noch nicht in Österreich

Derzeit werden Indoor-Maps für 34 Flughäfen und neun Einkaufszentren angezeigt. Während bislang nur Malls in den USA unterstützt werden, findet man die Karten für ausgewählte Flughäfen in den USA, Kanada, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien und Hong Kong. Österreich ist noch nicht dabei. In Deutschland werden Berlin Tegel und Schönefeld unterstützt.

Google bietet Indoor-Karten schon wesentlich länger. (red,14.12.2017)