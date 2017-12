EZB sieht Inflationsziel auch 2020 nicht erreicht – Zinsen unverändert

Leitzins bleibt bei 0,0 Prozent, Einlagenzins für Banken bei minus 0,4 Prozent

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren eigenen Ökonomen zufolge das Inflationsziel auch in den kommenden Jahren trotz verbesserter Konjunktur verfehlen. Die Volkswirte hoben zwar ihre Prognose für den Anstieg der Verbraucherpreise 2018 von 1,2 auf 1,4 Prozent an, wie die EZB am Donnerstag mitteilte. Die Teuerungsrate bliebe damit allerdings deutlich unter dem Ziel von knapp zwei Prozent. Auch 2019 dürfte dieses mit 1,5 Prozent und 2020 mit 1,7 Prozent nicht erreicht werden. "Der Preisdruck bleibt insgesamt gedämpft", sagte EZB-Präsident Mario Draghi. Es bestehe aber mehr Zuversicht, "dass sich die Inflation in Richtung unseres Zielwertes bewegen wird".

Die derzeit rund laufende Konjunktur schlägt sich auch in höheren Wachstumsprognosen nieder. Die Notenbank-Ökonomen rechnen 2018 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,3 (bisher 1,8) Prozent. Für 2019 werden 1,9 (bisher 1,7) Prozent und für 2020 dann 1,7 Prozent vorausgesagt. Im zu Ende gehenden Jahr soll es zu 2,4 (bisher 2,2) Prozent reichen. "Die jüngsten Daten und Umfragen signalisieren ein solides, breit angelegtes Wachstum", so Draghi. Die sinkende Arbeitslosigkeit stütze den Konsum, während die Exporteure von der besseren Weltwirtschaft profitieren würden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Ratssitzung in Frankfurt erwartungsgemäß den Leitzins nicht verändert. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibe bei 0,0 Prozent, teilten die Euro-Wächter am Donnerstag mit. Seit März 2016 liegt er bereits auf diesem Rekordtief. Auch den Strafzins für Banken, wenn diese über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken, tastete die Notenbank nicht an. Der sogenannte Einlagensatz liegt weiter bei minus 0,4 Prozent. (Reuters, 14.12.2017)