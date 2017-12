Flüchtlingsquoten: Kern und Merkel gehen auf Distanz zu Tusk

Bundeskanzler lehnt Inhalt von Tusks Schreiben "im höchsten Maße ab" – Ratspräsident hatte zuvor EU-Quotensystem zur Flüchtlingsverteilung kritisiert

Brüssel – Der Streit über die EU-Flüchtlingspolitik überschattet den EU-Gipfel in Brüssel. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat den jüngsten Vorstoß von EU-Ratspräsident Donald Tusk, der in einem Schreiben die verpflichtende Flüchtlingsumverteilung in der EU als "höchst spaltend" und "unwirksam" bezeichnet hatte, scharf kritisiert. "Das grundsätzliche Denken, das in dem Brief zum Ausdruck kommt, lehne ich im höchsten Maße ab", sagte Kern am Donnerstag im Vorfeld des EU-Gipfels.

Die Formulierung Tusks, so der Bundeskanzler weiter, sei – freundlich formuliert – "sehr unverständlich gewesen". Der EU-Ratspräsident habe in seinem Einladungsbrief für den Gipfel auch geschrieben, dass "die Länder das machen" müssten, sagte Kern, und er fügte hinzu: "Ich sehe das anders. Entweder wir lösen da Problem gemeinsam – oder es ist unlösbar." Dass die verpflichtenden Quoten damit ein Ende haben könnten, glaubt der Sozialdemokrat nicht.

Auch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat sich von der Haltung Tusks distanziert. Vor Beginn des EU-Gipfels sagte Merkel, "eine selektive Solidarität kann es nach meiner Auffassung unter europäischen Staaten nicht geben". "Die Beratungsgrundlagen, die wir vom Ratspräsidenten bekommen haben, sind noch nicht ausreichend." Die Steuerung der Migration nach außen sei gut und wichtig, "aber wir brauchen auch Solidarität nach innen". Das Dublin-System "funktioniert überhaupt nicht, und deshalb ist auch hier eine solidarische Lösung nach innen notwendig".

Zweifel an verpflichtenden Quoten

EU-Ratspräsident Tusk hatte die Debatte angeheizt, indem auch er in seinem Einladungsschreiben für den Gipfel das von der EU beschlossene Quotensystem zur Verteilung von Flüchtlingen kritisiert hatte. Die EU-Kommission kritisierte dies scharf. Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nannte die Aussagen inakzeptabel und nicht solidarisch.



Tusk warnte die EU auch vor einer doppelten Spaltung. "Wenn es um die Währungsunion geht, verläuft die Spaltung zwischen Norden und Süden", sagte Tusk vor Beginn des EU-Gipfels. "Wenn es um Migration geht, verläuft sie zwischen Ost und West", fügte der Pole hinzu. Die beiden neuen Ministerpräsidenten Polens und Tschechiens, Mateusz Morawiecki und Andrej Babiš, sagten in Brüssel, dass sie wie ihre Vorgänger das EU-Verteilsystem von Flüchtlingen ablehnten.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der italienischen Ministerpräsident Paolo Gentiloni versuchten am Donnerstagmorgen Bewegung in die Debatte zu bringen. Sie trafen sich in Brüssel mit den Regierungschefs von Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sagte danach zu, dass die Mitglieder der sogenannten Visegrád-Gruppe bereit seien, sich etwa finanziell am Kampf gegen illegale Migration in Nordafrika und vor allem Libyen zu beteiligen. Die Visegrád-Gruppe bietet Italien 35 Millionen Euro an, um Migrationsprojekte in Nordafrika zu unterstützen. Gentiloni begrüßte dieses Angebot, pochte aber darauf, dass auch die Osteuropäer wie alle anderen EU-Staaten Flüchtlinge aufnehmen.

Quotenkritiker sehen sich im Aufwind

Tschechiens Ministerpräsident Babiš sprach von einem "sinnlosen" Quotensystem. Sein polnischer Kollege Morawiecki sagte vor seinem ersten EU-Gipfel, er freue sich, dass der polnische Ansatz in der Flüchtlingspolitik "immer mehr" verstanden werde. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seine Ablehnung gegenüber Flüchtlingsquoten bekräftigt. Die jüngste Quotenentscheidung habe in Wirklichkeit die EU gespalten. "Es gibt kein Menschenrecht, in die EU zu reisen", so Fico. "Sonst bekommen wir eine Menge Probleme in der EU." EU-Diplomaten betonen dagegen, dass Ungarn, Polen und Tschechien in der EU weitgehend isoliert sind.



Der Streit blockiert auch die geplante umfassende Reform des europäischen Migrations- und Asylrechts. Die Erneuerung des sogenannten Dublin-Abkommens soll nach den Plänen der EU-Kommission im Juni 2018 beschlossen werden. Es beinhaltet auch die Zurücksendung von Asylbewerbern in den ersten EU-Staat, den ein Flüchtling betritt. Vor allem EU-Staaten mit Außengrenzen wie Griechenland oder Italien dringen deshalb auf eine faire Lastenverteilung innerhalb der EU. Theoretisch kann auch diese Entscheidung wie beim Quotensystem wieder mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. Damit würden die Osteuropäer überstimmt. "Man hat sich aber politisch vorgenommen, das so weit wie möglich irgendwie im Konsens zu entscheiden", hieß es dazu in der Bundesregierung. Es bleibe aber trotzdem ein Verfahren in qualifizierter Mehrheit.

"Offene" Diskussion über Flüchtlingspolitik

Bei ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr stand eigentlich die neue verstärkte Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen auf dem Programm. Auf Wunsch Belgiens wurde kurzfristig auch die US-Entscheidung auf die Tagesordnung gesetzt, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Beim Abendessen geht es um die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise. Im Anschluss soll es eine "offene" Diskussion über Flüchtlingspolitik geben. (APA, Reuters, red, 14.12.2017)