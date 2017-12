EU berät über Flüchtlingsquoten, Jerusalem und Russland

Ratspräsident Tusk beschwört Einigkeit und warnt vor doppelter Spaltung der EU in Nord-Süd und Ost-West

Brüssel/Jerusalem – Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag zu ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr zusammen. Auf dem Programm steht zunächst die neue verstärkte Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen. Auf Wunsch Belgiens wurde kurzfristig auch die US-Entscheidung auf die Tagesordnung gesetzt, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Beim Abendessen geht es um die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise. Im Anschluss soll es eine "offene" Diskussion über Flüchtlingspolitik geben.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat vor Beginn des Gipfels die Einigkeit der Europäischen Union unterstrichen. Angesichts der jüngsten Differenzen um seine Aussagen zur Migration sagte Tusk, hier gebe es eine Trennlinie zwischen Ost und West.

Er wolle sich für diese Vereinfachung entschuldigen, aber auch bei der Wirtschafts- und Währungsunion gebe es eine Trennlinie, die zwischen Nord und Süd verlaufe. Diese Unterschiede in den Haltungen würden von Emotionen begleitet, die es schwer machten, zu einer gemeinsamen Sprache zu finden, so Tusk. Deswegen sollten alle daran arbeiten, intensiv und effektiver zu einer Einigkeit zu gelangen.

Zweifel an verpflichtenden Quoten

Tusk hatte zuletzt für Aufregung seitens der EU-Kommission und auch des Europaparlaments gesorgt, als er zur Migration erklärte, dass die Umverteilung nicht effizient genug verlaufen sei. Auch bezüglich der verpflichtenden Quoten habe er Zweifel. Dies hatte teils wütende Proteste seitens der Kommission zur Folge. Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nannte die Aussagen inakzeptabel und nicht solidarisch. Die Spaltung unter den EU-Staaten wurde nach einer Phase der Beruhigung in der Folge neuerlich sichtbar, als beispielsweise Ungarn die Aussagen des "ersten Mannes der EU", Tusk, voll unterstützte.

Polens neuer Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte die Kritik Tusks an den Flüchtlingsquoten begrüßt. "Wir freuen uns über alle Stimmen, die unsere Darstellung und Herangehensweise beim Problem der Einwanderung unterstützen", sagte Morawiecki in Brüssel. "Ich bin zufrieden, dass dieser Ansatz mehr und mehr in Brüssel gehört wird."

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seine Ablehnung gegenüber Flüchtlingsquoten bekräftigt. Die jüngste Quotenentscheidung habe in Wirklichkeit die EU gespalten. "Es gibt kein Menschenrecht, in die EU zu reisen", so Fico. "Sonst bekommen wir eine Menge Probleme in der EU."

Mehr Geld für EU-Afrika-Fonds

Die EU müsse sich selbst schützen. Er sei für eine Zusammenarbeit mit Libyen, um das nordafrikanische Land beim Schutz seiner Grenzen zu unterstützen. "Das ist unser Ansatz." Außerdem seien die Visegrad-Staaten bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker begrüßte den finanziellen Beitrag der Visegrad-Staaten zum EU-Afrika-Fonds. "Ausnahmsweise bin ich heute einmal ein glücklicher Mann," sagte Juncker in Anwesenheit des ungarischen Premierministers Viktor Orban am Donnerstag in Brüssel. Die Visegrad-Länder würden damit "Solidarität" gegenüber Italien zum Ausdruck bringen. (APA, 14.12.2017)