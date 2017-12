"GTFO" angekündigt: Horror-Shooter kreuzt "Aliens" mit "Left4Dead"

Kooperative Schlachten gegen Horden von Monstern

Ein Team um den ehemaligen "Payday"-Chefdesigner Ulf Andersson hat einen neuen kooperativen Horror-Shooter angekündigt, der zumindest äußerlich starke Anleihen an die "Alien"-Filmserie nimmt.

Spielerisch dürfte "GTFO" hingegen eher Fans des Klassikers "Left4Dead" ansprechen: Zu viert gilt es in einem mysteriösen unterirdischen Komplex wertvolle Artefakte bergen. In die Quere kommen einem dabei Horden an Monstern, die es mit Waffengewalt zu überwinden gilt.

10 chambers collective Video: Trailer zu "GTFO".

Tödliche Inszenierung

In den prozedural generierten Katakomben gilt es, Ressourcen zu sammeln und sich für die Massen an Bestien vorzubereiten. Eine entscheidende Rolle übernimmt dabei der "Expedition Director", der Spieler bei jedem Anlauf mit neuen tödlichen Herausforderungen konfrontiert und jeden Parameter der Gruselkulisse bestimmt.

Erscheinen soll "GTFO" 2018. Bislang wurde nur eine PC-Umsetzung bestätigt. (zw, 14.12.2017)