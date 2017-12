Rüsten gegen Netflix: Disney kauft Großteil von Murdochs Fox-Gruppe

Inkludiert ist das Film- und TV-Geschäft von Fox und dessen internationale Aktivitäten

Burbank – Verhandelt wurde schon lange, jetzt ist der Deal fix: Walt Disney kauft einen Großteil des Medienkonzerns Twenty First Century Fox von Rupert Murdoch. Laut Medienberichten lässt sich Disney die Übernahme 52 Milliarden Dollar in Aktien kosten. Inkludiert sei das Film- und TV-Geschäft von Fox und dessen internationale Aktivitäten wie der Pay-TV-Sender Sky. Fox soll sich künftig auf Nachrichten und Sport konzentrieren. Der politisch einflussreiche Sender Fox News bleibt etwa im Hause Murdochs.

Zusammen mit der Übernahme von 13,7 Milliarden Dollar Schulden liege das Gesamtvolumen des Deals bei etwa 66,1 Milliarden Dollar, teilte Disney am Donnerstag mit.

Boss bleibt

Länger als geplant bleibt Disney-Boss Bob Iger (66) dem Unternehmen treu. Er soll die Integration der Fox-Sparten bis Ende 2021 begleiten. Iger hatte zuvor angekündigt, Disney 2019 zu verlassen. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, der derzeitige Chef von 21st Century Fox, James Murdoch, könne künftig den Chefsessel bei Disney übernehmen. Er ist der Sohn des Besitzers von 21st Century Fox, dem Medienunternehmer Rupert Murdoch.

Mit der Übernahme sichert sich Disney auch den Zugriff auf Filme des Hollywood-Studios. Zudem kauft es den Fox-Anteil am Videostreaming-Dienst Hulu und erhält damit eine Kontrollmehrheit an dem Netflix-Rivalen. Netflix und auch Amazon geben im Moment viel Geld aus, um Abonnenten mehr Serien und Filme anbieten zu können. Disney steigt erst so richtig ins Streaminggeschäft ein. So hat das Unternehmen angekündigt, künftig keine Inhalte mehr an Netflix zu liefern, um eigene Videodienste zu installieren.

Auch der US-Kabelnetzbetreiber Comcast hatte Interesse an Fox-Bereichen gezeigt, am Montag aber erklärt, von einem Angebot Abstand zu nehmen. (APA, Reuters, red, 14.12.2017)