Ryanair-Passagieren drohen Flugausfälle vor Weihnachten

Piloten in Deutschland, Irland, Portugal, Italien und Spanien drohen mit einem Arbeitskampf

Düsseldorf – Wenige Tage vor Weihnachten droht Ryanair-Passagieren Ungemach. Piloten des irischen Billigfliegers in Deutschland, Irland, Portugal, Italien und Spanien drohen mit Arbeitskampf. Wie ein Sprecher des irischen Billigfliegers am Donnerstag erklärte, könnte dies am 20. Dezemebr auch einen 24-stündigen Streik beinhalten, der zu Flugausfällen führen könnte. Es gehe aber um eine Minderheit der Piloten.

"Ryanair wird am 18. Dezember auf seiner Homepage Maßnahmen veröffentlichen, die die Auswirkungen auf die Kunden minimieren sollen", kündigte der Sprecher an.

In Deutschland will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Tarifverhandlungen bei der irischen Billigfluglinie mit Streiks durchsetzen und kündigte zuletzt an, es sei "ab sofort jederzeit" mit Arbeitsniederlegungen zu rechnen. (Reuters, 14.12.2017)