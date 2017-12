Gram: LG verspricht fast 24 Stunden Akkulaufzeit für neuen Laptop

Selbst größtes Modell soll noch 19 Stunden durchhalten – Wettlauf könnte durch ARM-Laptops noch verschärft werden

Die Zeiten in denen der eigene Laptop nur einige wenige Stunden durchgehalten hat, soll endgültig der Vergangenheit angehören. In den letzten Jahren hat sich die Akkulaufzeit aktueller Notebooks massiv verbessert, und LG will hier nun in neue Regionen vordringen.

Langläufer

Die kommende Generation der "Gram"-Laptops soll beinahe einen ganzen Tag durchhalten, verspricht Hersteller LG. So soll das Modell mit 13,3-Screen stolze 22,5 Stunden mit einer Akkuladung auskommen. Die Ausführung mit 14-Zoll-Screen soll noch immer auf 21,5 Stunden kommen und jene mit 15-Zoll-Bildschirm auf 19 Stunden.

Als Basis für diese Angaben stützt man sich auf den unabhängigen MobileMark 2014 Benchmark. Im Vorjahr hatte LG ähnliche ambitionierte Versprechen gemacht, war aber dafür kritisiert worden, dass man dafür einen mehr als ein Jahrzehnt alten Benchmark verwendet hatte. Die aktuellen Angaben sollen hingegen ein realistischeres Bild zeichnen.

Abwarten

Die offizielle Vorstellung der neuen Gram-Reihe soll in wenigen Wochen im Rahmen der Elektronikmesse CES in Las Vegas vorgenommen werden. Dann sollen auch die bisher eher vagen Angaben zu den restlichen Spezifikationen präzisiert werden. Bisher beschränkt sich dies weitgehend auf die Information, dass es verschiedene i5 und i7 CPUs aus Intels achter Core-Generation als Option geben wird. Auch sollen sich zwei SSDs verbauen lassen.

grafik: lg

Der Fokus auf eine immer länger werdende Akkulaufzeit dürfte sich in den nächsten Monaten noch weiter intensivieren. Werden doch für 2018 die ersten ARM-Laptops mit vollständigem Windows erwartet. Die aus dem Smartphonebereich bekannte Prozessorarchitektur könnte zum Teil noch deutlich bessere Laufzeiten erreichen. (apo, 14.12.2017)