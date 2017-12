Drei Raumfahrer wohlauf von der ISS zurückgekehrt

Der Russe Sergej Rjasanski, der US-Amerikaner Randy Bresnik und der Italiener Paolo Nespoli landeten am Donnerstag in der kasachischen Steppe

Scheskasgan/Wien – Nach rund fünf Monaten auf der Internationalen Raumstation (ISS) sind drei Raumfahrer sicher wieder auf der Erde gelandet. Eine Sojus-Raumkapsel mit dem Russen Sergej Rjasanski, dem US-Amerikaner Randy Bresnik und dem Italiener Paolo Nespoli setzte am Donnerstag planmäßig in der kasachischen Steppe in Zentralasien auf.

foto: ap/dmitri lovetsky Touchdown in Kasachstan.

Frostige Ankunft

Dort erwartete sie eisiges Winterwetter. Wegen Temperaturen von rund minus 20 Grad Celsius kündigte das Bergungsteam an, die übliche Fotosession und das Gespräch mit Journalisten direkt nach der Landung auf ein Minimum zu reduzieren und die Raumfahrer möglichst schnell ins Warme zu bringen. Gewöhnlich werden Rückkehrer nach der Bergung aus der Kapsel erst eine Weile an der frischen Luft versorgt.

foto: ap/dmitri lovetsky Der Italiener Paolo Nespoli beim Verlassen der Raumkapsel.

Derzeit befinden sich noch ein drei Raumfahrer auf der ISS. Schon in wenigen Tagen wird Verstärkung erwartet: Am Sonntag starten der Russe Anton Schkaplerow, der Amerikaner Scott Tingle und der Japaner Norishige Kanai ins All. (APA, red, 14.11.2017)