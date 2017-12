Türkei vor China: 262 Journalisten derzeit in Haft

Mehr als je zuvor – Die meisten Journalisten, nämlich 73, sitzen in der Türkei hinter Gittern

New York – Die Zahl der weltweit in Haft sitzenden Journalisten hat einem Bericht zufolge einen Rekordstand erreicht. 262 Mitarbeiter von Medien saßen Anfang Dezember weltweit hinter Gittern, teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) am Mittwoch in New York in seiner Jahresbilanz mit. Das sind drei mehr als im vergangenen Jahr.

Die meisten Journalisten, nämlich 73, sitzen in der Türkei hinter Gittern. Das sind allerdings weniger als im vergangenen Jahr, als noch 81 Journalisten in der Türkei eingesperrt waren. Auf den Plätzen folgen China, wo 41 Journalisten im Gefängnis sitzen, und Ägypten mit 20. Auch Eritrea, Vietnam und Aserbaidschan landeten im oberen Bereich der Liste.

"Es ist eine Schande, dass die Zahl der Journalisten im Gefängnis zum zweiten Mal einen Rekordstand erreicht hat", sagte CPJ-Chef Joel Simon. "In einer fairen Gesellschaft sollte nie ein Journalist für seine Arbeit und kritische Berichterstattung eingesperrt werden, aber 262 bezahlen diesen Preis." (APA, dpa, 14.12.2017)