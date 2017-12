Landtagsvizepräsidentin im Ländle tritt zurück

Aus persönlichen Gründen – Nachfolge als Vizepräsidentin noch offen

Bregenz – Gabriele Nußbaumer tritt als zweite Vizepräsidentin des Vorarlberger Landtags und Abgeordnete der ÖVP zurück. Ihr Schritt erfolgte völlig überraschend in der Sitzung des Vorarlberger Landtags am späten Mittwochabend. Die 61-jährige Nußbaumer war seit Oktober 1999 Mitglied des Vorarlberger Landesparlaments und gehörte ihm damit 18 Jahre lang an.

Für sie sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, aus persönlichen Gründen zurückzutreten, sagte Nußbaumer laut dem ORF Vorarlberg. Der Rücktritt der ÖVP-Politikerin wurde von allen Fraktionen bedauert. Als Abgeordneter wird ihr der 34-jährige Steve Mayr, Bürgermeister der Kleingemeinde Fraxern (Bezirk Feldkirch), nachfolgen, hieß es aus ÖVP-Kreisen. Wer ihr im Vizepräsidentenamt folgen wird, ist noch offen. Dem Vernehmen nach soll wieder eine Frau den Posten besetzen. Bis zur nächsten Landtagssitzung im kommenden Jahr Ende Jänner muss die ÖVP eine Entscheidung treffen.

Nußbaumer wurde 1956 als Tochter des VN-Herausgebers und Chefredakteurs Anton Russ geboren. Sie lebt in Feldkirch. Nußbaumer ist Präsidentin der Vorarlberger Lebenshilfe und Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderung. Sie wurde 2004 erstmals Landtagsvizepräsidentin. Ab 2012 saß sie dem Landtag als Präsidentin vor, bevor sie 2014 zugunsten von Harald Sonderegger auf das Präsidentenamt verzichtete und neuerlich Vizepräsidentin wurde. Dass sie damals hinter Sonderegger zurückstehen musste, hatte der ÖVP Kritik eingebracht.

Landtag beschloss Budget

Mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen hat der Vorarlberger Landtag am späten Mittwochabend das Landesbudget 2018 beschlossen. Die Oppositionsparteien FPÖ, SPÖ und Neos lehnten den Voranschlag wir zuvor angekündigt geschlossen ab. Die Budgetrede von Landeshauptmann und Finanzreferent Markus Wallner (ÖVP) in der Generaldebatte blieb ohne Überraschungen.

Der Vorarlberger Landesvoranschlag für 2018 umfasst ein Volumen von 1,86 Milliarden Euro (plus 70 Millionen bzw. 3,9 Prozent). Neue Schulden sind nicht vorgesehen, allerdings ist – falls notwendig – ein Rücklagenzugriff in Höhe von bis zu 21 Millionen Euro möglich. Ausgabenschwerpunkte bilden wie üblich die Bereiche Gesundheit (488,8 Millionen Euro, plus 26 Millionen), Bildung, Sport und Wissenschaft (461,5 Millionen Euro, plus 12,9 Millionen) sowie Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (359,9 Millionen Euro, plus 22,4 Millionen). In diese Ressorts fließen mehr als 70 Prozent des gesamten Etats. (APA, 14.12.2017)