Putin stellt sich Fragen von 1.600 Journalisten

Der russische Staatschef Wladimir Putin äußert sich bei traditioneller Jahresbilanz zu den Wahlen im März, zu den USA, zu Syrien und Nordkorea

Moskau – In der vergangenen Woche hat der russische Staatschef Wladimir Putin seine lange erwartete Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen im März 2018 bekannt gegeben. Am Donnerstag zieht er seine jährliche Bilanz und gibt Ausblicke für das neue Jahr. Zu dem traditionellen Großereignis, das oft einige Stunden dauert, haben sich mehr als 1.600 Journalisten aus dem In- und Ausland angemeldet. Erwartet wird auch, dass sich Putin zu den Konflikten in Syrien und Nordkorea oder dem gespannten Verhältnis Russlands zu den USA äußert.

rt deutsch Live bis etwa 13 Uhr. Mit deutscher Simultanübersetzung.

Putin betonte bei der Pressekonferenz, sich bei der Wahl im März als unabhängiger Kandidat für eine weitere Amtszeit bewerben zu wollen und dabei auf die Unterstützung von mehr als einer Partei zu hoffen. Putins Wiederwahl wird als sicher angesehen. Die zentrale russische Wahlkommission hat bereits mit der Vorbereitung begonnen. Der Wahltermin, der 18. März, wird offiziell am Freitag vom Föderationsrat in Moskau beschlossen.

Der angepeilte Wahltag ist der vierte Jahrestag der Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim, die Putins Popularität in Russland noch einmal in die Höhe getrieben hat. Seine Zustimmungsrate liegt trotz wachsender Probleme in Russland wie Korruption, Armut und schlechte Gesundheitsversorgung bei offiziell etwa 80 Prozent.

Kandidaten für 2018

Putins wichtigster Gegner, der rechtsextreme Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, darf wegen einer Verurteilung nicht bei der Präsidentschaftswahl antreten. Nawalny hatte im März und im Juni zu Protesten gegen Putin und die Korruption in Russland aufgerufen, woraufhin zehntausende Menschen auf die Straße gingen. An den landesweiten Protesten hatten sich auffallend viele junge Leute beteiligt. Es gab hunderte Festnahmen.

Traditionell werden bei der Präsidentschaftswahl Kandidaten der kommunistischen Partei und der ultranationalistischen LDPR antreten. Eine weitere Kandidatin ist die TV-Moderatorin Xenia Sobtschak, die der Opposition nahe steht, sich aber gegen den Vorwurf wehren muss, ihre Kandidatur sei vom Kreml gesteuert. Ihr Vater Anatoli Sobtschak war Bürgermeister von St. Petersburg und galt als der Mentor des russischen Präsidenten.

Seit 2000 an der Macht

Putin kann bereits auf drei Amtszeiten als Staatschef zurückblicken. Zunächst übernahm er das Amt von 2000 bis 2008. Weil die russische Verfassung dem Präsidenten nur zwei Amtszeiten in Folge erlaubt, übernahm Putin danach vorübergehend den Posten des Regierungschefs, während der heutige Ministerpräsident Dmitri Medwedew das Präsidentenamt bekleidete. 2012 kehrte Putin in den Kreml zurück. (red, 14.12.2017)