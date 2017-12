Wie es nach der Insolvenz für Niki-Passagiere weitergeht

Was passiert mit bereits gekauften Tickets, wie wird gestrandeten Passagieren geholfen: DER STANDARD hat die Antworten zusammengetragen

Frage: Nach Insolvenz und Einstellung des Flugbetriebs der Fluglinie Niki versucht der deutsche Masseverwalter Lucas Flöther einen Notverkauf. Wie stehen die Chancen, dass das gelingt?

Antwort: Die Chancen, dass Niki im Ganzen verkauft wird, stehen eher schlecht. Die Bieter, die Interesse geäußert hatten, wie die Lufthansa und der britische IAG-Konzern, sind mittlerweile abgesprungen. Auch das Konsortium um den Reiseveranstalter Thomas Cook hat laut Masseverwalter zumindest bisher nicht ansatzweise ein tragfähiges Alternativangebot unterbreitet. Allerdings hat Airline-Gründer Niki Lauda erneut sein Interesse deponiert. Im ORF-Radio sagte er, er würde Niki nun auch alleine übernehmen. Das frühere Gebot von 170 Millionen Euro würde dabei aber kaum aufrecht bleiben, sagt Lauda, in der derzeitigen Lage werde Niki wohl billiger zu haben sein.

Frage: Wieviele Niki-Kunden sind betroffen?

Antwort: Bis zum 27. Dezember haben nach Angaben von Insolvenzverwalter Lucas Flöther knapp 40.000 Passagiere ihren Heimflug mit Niki geplant – rund 15.500 von ihnen haben selbst gebucht, rund 25.500 über Reiseveranstalter und Reisebüros.

Rund 350.000 Einzel-Tickets wurden für Flüge bezahlt und ausgestellt, die noch nicht stattgefunden haben. Hinzu kommen mehr als 410.000 über Reiseveranstalter und Reisebüros gebuchte Flugtickets, die in der Regel aber noch nicht ausgestellt wurden.

Frage: Was geschieht nach der Niki-Pleite mit den Passagieren?

Antwort: Die Rückholaktion für Passagiere, die derzeit irgendwo festsitzen, ist bereits angelaufen, sagt Andreas Strobl, Sprecher des Verkehrsministeriums. Entgegen ersten Schätzungen sind knapp über 5.000 Passagiere betroffen, die direkt bei Niki gebucht haben und nun nach Österreich zurückgeholt werden sollen. "Das macht die Sache etwas leichter." Ursprünglich war von 10.000 Passagieren die Rede gewesen.

Frage: Wie läuft die Hilfe nun konkret ab?

Antwort: Im ersten Schritt werde versucht, Niki-Passagiere in bestehenden Flügen anderer Airlines unterzubringen, sagt Strobl. Damit sei bereits begonnen worden.

Frage: Welche Airlines kommen dafür infrage?

Antwort: Mehrere Fluggesellschaften – darunter die AUA (Austrian Airlines) – haben angekündigt, Betroffenen kurzfristig Sonderkonditionen für noch verfügbare Sitzplätze in Rückflügen anzubieten. Das Angebot gilt für Reisende, die ihren Flug selbst gebucht haben. Sie können sich an die Informationsschalter der Fluglinien an den Flughäfen oder an die Telefon-Hotlines wenden. An der Aktion nehmen Condor, Eurowings, Germania, TUIfly, die Lufthansa und ihre Töchter Austrian und Swiss teil.

Frage: Gibt es dafür überhaupt ausreichend Kapazitäten?

Antwort: Noch wissen die Airlines nicht genau, was auf sie zukommen wird. Bei der AUA etwa heißt es, man warte derzeit auf Informationen, aber im Winter sei so eine Situation wohl leichter zu managen. Ein Flugzeug steht jedenfalls laut AUA-Sprecher Peter Thier jetzt schon bereit.

Frage: Und was tun nun die Passagiere genau?

Antwort: Laut ersten Informationen aus dem Verkehrsministerium soll Niki die Aktion managen und berät demnach direkt an den Flughäfen. Der jeweilige Niki-Schalter wäre also die erste Anlaufstelle.

Frage: Welche Destinationen sind vorrangig betroffen?

Antwort: Betroffen sind etwa Marrakesch, Larnaka in Zypern und Palma de Mallorca. Von Österreich hatte Niki im Winterflugplan zwölf wöchentliche Verbindungen nach Mallorca. Beworben wurde Niki auch den heurigen Sommer über schon als neuer Mallorca-Shuttle.

Frage: Wer zahlt das alles?

Antwort: Die derzeit angelaufene Rückholaktion zahlt, wie es jetzt aussieht, der Steuerzahler. Am Mittwochnachmittag hat es zumindest Gespräche von Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ), Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) und Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) gegeben. Sollten Niki-Passagiere zurückgeholt werden müssen, "würde die Regierung dies bei der AUA oder auch bei anderen Fluggesellschaften in Auftrag geben", hieß es vom Verkehrsressort. Der Bund würde vorfinanzieren. "Wie man sich schadlos hält, muss im Detail noch geklärt werden." Mehr gibt es dazu derzeit auch nicht zu sagen, heißt es aus dem Verkehrsministerium.

Frage: Und was passiert mit den bereits gebuchten Tickets anderer Passagiere, die noch gar nicht geflogen sind?

Antwort: Da kommt es darauf an, wo die Tickets gebucht wurden. Am schlechtesten sieht es für jene aus, die bei Niki direkt gebucht haben. Im Pleitefall werden ihre Ansprüche als Gläubiger jenen wie der Beschäftigten nachgereiht. Einzelne Kunden gehen dann wohl leer aus. Auch einen alternativen Flug müssen sie selbst organisieren. Unakzeptabel wie die Konsumentenschützer der AK OÖ finden. Sie fordern, dass die bereits bestehende Insolvenzabsicherung für Reiseveranstalter verpflichtend auf Fluglinien ausgeweitet wird.

Frage: Gilt das auch für das Ticket aus dem Reisebüro?

Antwort: Die Chance, im Ernstfall wieder an sein Geld zu kommen, ist in diesem Fall größer. Reisebüros sind in der Regel abgesichert. Das Gleiche gilt für jene, die eine Pauschalreise gebucht haben, weil der Reiseveranstalter eine Transportverpflichtung hat. Tui hat heute schon alle betroffenen Kunden aktiv informiert. Wo es Ersatzflüge gibt, bietet Tui ihren Kunden an, kostenfrei auf diese umzubuchen. Alle Kunden, für die keine Ersatzflüge gefunden werden, können ihre Reise kostenfrei stornieren und bekommen ihr Geld umgehend rückerstattet.

Frage: Was, wenn man sein Ticket über eine Flugvergleichsplattform gebucht hat?

Antwort: Solche Tickets verfallen leider auch, außer sie wurden in Kombination etwa einem Hotelzimmer gebucht, in diesem Fall handelt es sich wiederum um eine Pauschalreise.

Frage: Wie sieht es mit der Absicherung durch Kreditkartenanbieter aus, die oft Versicherungen beinhalten?

Antwort: Auch eher shlecht, sagt Konsumentenschutzexpertin Ulrike Weiß von der AK OÖ, denn in der Regel handle es sich bei solchen Versicherungen um Stornoversicherungen. Eine Insolvenz sei allerdings kein Stornofall.

Frage: Und was passiert jetzt mit den Niki-Mitarbeitern? Verlieren sie alle ihren Job?

Antwort: Für die Beantwortung dieser Frage ist es noch zu früh. Es kommt darauf an, ob doch noch der unerwartete Fall eintritt, dass ein Käufer für Niki als Ganzes gefunden wird, oder ob die Airline zerschlagen wird und sich Käufer für Teile finden. Bei der AUA gab es jedenfalls bereits Gespräche auch in Sachen Niki-Mitarbeiter. Die AUA sucht derzeit 500 Mitarbeiter, 200 Piloten und 300 Flugbegleiter. Für Piloten wurde bereits ein spezielles Angebot geschnürt. Für Flugbegleiter wird es am 21. Dezember in Wien um 8.30 Uhr ein Casting geben. (Regina Bruckner, 14.12.2017)