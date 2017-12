Dokumentarfilmer Morgan Spurlock: "Ich bin Teil des Problems"

Filmemacher schildert in einem Statement mehrere Erlebnisse aus seinem Leben. "Wir sollten alle den Mut finden, unsere Fehler zuzugeben"

Hollywood – Der amerikanische Dokumentarfilmer Morgan Spurlock (47), der 2004 durch sein Projekt "Super Size Me" berühmt wurde, hat sexuelle Übergriffe zugegeben. "Ich bin Teil des Problems", schrieb der US-Amerikaner am Donnerstag in einem Statement, in dem er mehrere Erlebnisse aus seinem Leben schildert.

So sei er bereits im College der Vergewaltigung bezichtigt worden, wobei er den Sex als einvernehmlich erlebt habe. Vor Jahren habe er eine Arbeitskollegin für ihr Stillschweigen bezahlt, nachdem er sie oft mit sexuell anzüglichen Worten betitelt habe.

Teil der Lösung

Mehreren Männern im Showgeschäft werden derzeit sexuelle Belästigungen, Übergriffe und Vergewaltigungen vorgeworfen. Spurlock hofft, durch seine offenen Worte auch Teil der Lösung zu sein. "Wir sollten alle den Mut finden, unsere Fehler zuzugeben."

Der 47-Jährige ist zum dritten Mal verheiratet und hat einen elfjährigen Sohn. In seiner Oscar-nominierten Doku "Super Size Me" hatte sich der Filmemacher 30 Tage lang nur von Fast Food ernährt. (APA, 14.12.2017)