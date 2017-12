ÖVP und FPÖ wollen Herbstferien einführen

Laut Berichten sollen Schüler künftig von 26. Oktober bis 2. November freihaben

Wien – ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sollen sich bei den Koalitionsverhandlungen auf die Einführung allgemeiner Herbstferien zwischen 26. Oktober und 2. November geeinigt haben. Das berichten mehrere Bundesländerzeitungen. Die Regelung soll demnach ab 2018 gelten. Lehrer haben allerdings keine freie Woche im Herbst: Sie müssen in dieser Zeit verpflichtende Fortbildungskurse belegen.

An anderer Stelle muss gespart werden

Wie die Regierung die neuen Ferien kompensieren will, ist noch nicht klar. Denn insgesamt sollen die Kinder und Jugendlichen nicht mehr Ferien haben als bisher. Es könnten die schulautonomen Tage (vier an Pflichtschulen, fünf an Gymnasien, Neuen Mittelschulen und höheren Schulen) dafür gestrichen werden. Im Gespräch soll allerdings auch – nicht zum ersten Mal – die Reduzierung der Sommerferien von derzeit neun auf acht Wochen sein. (red, 14.12.2017)