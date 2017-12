Australien verstärkt Drohnen-Einsatz zur Warnung vor Haien

Projekt "SharkSafe" wird ausgeweitet

Sydney – Hai-Angriffen an den Küsten Australiens soll künftig verstärkt durch Drohneneinsätze zuvorgekommen werden. An dutzenden Küsten sind im Rahmen des Projekts "SharkSafe" bereits Drohnen im Einsatz, um Haie auch dann aufzuspüren, wenn sie komplett unter der Wasseroberfläche bleiben.

"Wir erkennen Haie und wir können Schwimmer und Surfer in Echtzeit warnen und an den Strand zurückbringen", sagte einer der Entwickler von der Technischen Universität in Sydney, Nabin Sharma. Die Drohnen verfügen laut Sharma über ausreichend künstliche Intelligenz, um Haie mit einer Treffsicherheit von 90 Prozent zu identifizieren.

Dort, wo die Drohnen bisher zum Einsatz kamen, reagierten Badende und Rettungsschwimmer erfreut. So profitierten jüngst hunderte Teilnehmer eines Schwimmwettbewerbs in Bigola Beach nördlich von Sydney von den Drohnen: Sie konnten sich in dem Wissen ins Wasser stürzen, dass der Küstenabschnitt zuvor von einer Drohne abgesucht worden war.

Vor den Küsten Australiens ereignen sich immer wieder Hai-Angriffe. Allein in diesem Jahr gab es bereits 16 Vorfälle, eine 17-Jährige starb vor der Küste Westaustraliens vor den Augen ihrer Eltern bei einer Attacke. (APA, red, 13. 12. 2017)