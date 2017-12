In USA droht das Aus für die Netzneutralität

Telekomaufsicht dürfte sich gegen strikte Regeln aussprechen – jahrelange Lobbyarbeit durch Konzerne

Die hartnäckige Lobbyarbeit der großen US-Telekomkonzerne in Washington dürfte sich ausgezahlt haben. Die unter Präsident Barack Obama eingeführten strengen Regeln zur Netzneutralität werden in mit hoher Wahrscheinlichkeit am Donnerstag den USA wieder abgeschafft. Durch diese Lockerung erhofft sich die Trump-Regierung höhere Investitionen in die Telekom-Infrastruktur.

Überholspur im Netz

Der Grundsatz der Netzneutralität besagt, dass alle Daten gleich behandelt werden müssen. So ist es Netzbetreibern wie AT&T, Verizon oder Comcast untersagt, bestimmten Datenverkehr zu blockieren oder zu verlangsamen, um anderen Inhalten Vorrang im Netz zu geben. Das Ende der Netzneutralität gibt den Telekomriesen die Möglichkeit , im Internet eine Überholspur einzurichten und dort saftige Nutzungsgebühren zu erheben – etwa von Youtube oder Netflix.

Kritiker warnen, dass es gerade für große Internet-Firmen leichter sein wird, sich eine Überholspur im Netz zu kaufen – während junge Start-ups dafür kein Geld haben und benachteiligt wären. Auch würde es niemanden verwundern, wenn die Kosten an Kunden durchgereicht werden und so sie Preise für Netflix oder andere Streaminganbieter steigen würden.

Die Abstimmung der FCC soll noch in letzter Minute verhindert werden. 18 US-Staatsanwälte forderten etwa eine Verschiebung des Tagesordnungspunktes. Auch Abgeordnete der US-Demokraten wollten das Aus für die Netzneutralität verhindern.

Strenge Regeln in Österreich

In Österreich werden die Vorgaben der EU in Sachen Netzneutralität sehr streng ausgelegt. So mussten Mobilfunker bereits einige Services wieder einstellen. Im November hat allerdings A1 den vermutlich größten Angriff auf die Netzneutralität gestartet, den es hierzulande bisher gegeben hat. Mit "Free Stream" bietet der Mobilfunker A1 seinen Kunden unlimitiertes Streaming bestimmter Audio- und Videodienste an, das nicht auf das jeweilige Datenvolumen angerechnet wird.

tagesschau Video: Was bedeutet Netzneutralität.

A1-Kunden können etwa Netflix, Spotify, Amazon Prime Video und Apple Music nutzen, ohne auf ihren Datenverbrauch achten zu müssen. Solche Angebote werden in der Mobilfunkbranche als "Zero Rating Service" bezeichnet. Da das allerdings eine Bevorzugung bestimmter Anbieter ist, hat sich A1 mit dem Angebot ein Verfahren eingehandelt. Die Telekombehörde RTR prüft, ob Verstöße gegen die Netzneutralitätsverordnung der EU vorliegen.



Kritik am "Zwei-Klassen-Netz"

Kritik an A1 kommt auch vor Netzaktivisten, die vor einem "Zwei-Klassen-Netz" warnen und die RTR aufforderten, den Tarif zu verbieten. Sie gehen davon aus, dass A1 für das Angebot den Internetverkehr auch drosselt. Auch wird befürchtet, was A1 mache, sei erst der erste Schritt. Als mahnendes Beispiel wird Portugal genannt. In dem EU-Land bietet der Internetprovider MEO in Mobilfunktarifen um je fünf Euro monatlich Pakete wie "Messaging", "Social", "Video", "Music", "Email&Cloud" an. (sum, fsc, 13.12. 2017)