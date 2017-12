US-Kongress lässt Iran-Atomdeal in Ruhe

60-Tage-Frist läuft ab, ohne dass Sanktionen gegen Teheran wieder verhängt wurden

Washington/Wien – Der US-Kongress hat die 60-Tage-Frist verstreichen lassen, innerhalb derer er, sozusagen auf schnellem Weg, dem Iran durch den Atomdeal gefallene Sanktionen wiederauferlegen hätte können: was den Ausstieg der USA aus dem 2015 in Wien geschlossenen Abkommen mit dem Iran bedeutet hätte. Donald Trump hatte dem Kongress diesen Ball zugespielt, als er Mitte Oktober den Atomdeal "dezertifizierte": Unter dem Iran Nuclear Agreement Review Act (Inara) muss der US-Präsident alle 90 Tage bestätigen, dass die Aufhebung der Sanktionen gerechtfertigt und im US-Interesse ist, weil der Iran alle Auflagen des Atomdeals einhält. Das hat Trump nicht getan, obwohl die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) Teheran dies wiederholt bescheinigt hatte.

Nächster Termin im Jänner

Damit gilt der Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), wie der Atomdeal offiziell heißt, für die USA erst einmal weiter – bis im Jänner der nächste Termin dräut. Da muss der US-Präsident den "waiver" bestätigen, der die Iran-Sanktionen aufgehoben lässt. Das ist alle 120 Tage fällig.

Am Mittwoch gab es in Wien ein Treffen der im JCPOA etablierten Joint Commission der Unterzeichner. Außer Iran und USA sind das die EU, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China. Dabei werden Punkte geklärt, die, so wie sie im Text stehen, Interpretationsspielraum lassen – etwa bei Inspektionsfragen. Dabei geht es aber nicht um die Inspektion militärischer Anlagen im Iran, die JCPOA-Gegner immer wieder verlangen, sondern um die Inspektion nichtnuklearer Aktivitäten des Iran, die für ein Atomprogramm relevant sein könnten. (guha, 13.12.2017)