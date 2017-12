Unsere drei Besten: Die Kochbücher des Jahres

foto: becker jöst volk verlag

Brot backen in Perfektion mit Sauerteig

Auf dieses Buch habe ich gewartet. Bereits der vorherige Band "Brot backen in Perfektion", bei dem mit ganz wenig Germ als Triebmittel gearbeitet wird, ist ein Brotbackbuch mit Geling-Garantie. Und es ist ganz einfach: Bei den meisten Rezepten mischt man die Zutaten zusammen, dehnt und faltet den Teig und ab und zu. Nach etwa 24 Stunden formt man Weckerl oder bäckt den Teig in einem Topf. Brotbackanfänger können damit ebenso umgehen, wie routinierte die Brotbäckerin. Lutz Geißler erklärt, wie man einen Sauerteig züchtet, wie man ihn von Weizen auf Dinkel oder Roggen umfüttern kann, wie Weckerl oder Baguettes geformt werden und wann es besser ist, doch die Küchenmaschine anzuwerfen. Wenn gerade genug frisches Brot im Haus ist, blättere ich durch das Buch, erfreue mich an den wunderschönen Fotos und überlege, welches Gebäck als nächstes ins Backrohr geschoben wird. Vorsicht, macht brot-back-süchtig! (hgg)