Toni's Freilandeier: Schließung offenbar abgewendet

Knittelfeld – Toni's Freilandeier werden vorerst weitergeführt, eine Schließung konnte laut Informationen des Unternehmens abgewendet werden, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch: "Alle Anzeichen deuten auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin, somit geht der Masseverwalter vorerst vom Fortbestand von Toni's Freilandeier aus." Die Toni Handels GmbH hatte am Dienstag Konkurs angemeldet.

Das Unternehmen will mit der zumindest vorläufigen Fortführung den Handel wie gewohnt mit Eier seiner Partnerbetriebe und Bauern beliefern. Für Mitarbeiter und Produzenten ändert sich daher vorerst nicht viel, was vor allem kurz vor Weihnachten wichtig sei.

Bereits Gespräche mit Interessenten

Die Toni Handels GmbH, die mit ihren "Toni's Freilandeiern" vor allem in der Steiermark in vielen Lebensmittelgeschäften zu finden ist, hatte am Dienstag einen Konkursantrag gestellt. Die Überschuldung beträgt knapp 10 Mio. Euro. Etwa 100 Lieferanten, 38 Mitarbeiter und indirekt auch etwa 110 bäuerliche Partnerbetriebe sind betroffen. Mit ersten Interessenten dürften bereits Gespräche über einen Verkauf der Unternehmung geführt worden sein. Zum Masseverwalter wurde Helmut Fetz bestellt. (APA, 13.12.2017)