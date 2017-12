350.000 Euro: Rekord-WM-Titelprämie für DFB-Auswahl

Steigerung um 50.000 Euro im Vergleich mit Endrunde 2014 in Brasilien

Frankfurt – Sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) ihren Titel erfolgreich verteidigen, erhält jeder Spieler eine Prämie von 350.000 Euro. Diese Zahl gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Im Vergleich mit 2014 wären das jeweils 50.000 Euro mehr: Beim Titelgewinn in Brasilien kassierten die 23 Profis die bisherige Rekordsumme von 300.000 Euro. Seinerzeit ließ sich der DFB die erfolgreiche WM-Qualifikation und den Endspielsieg insgesamt 11,16 Millionen Euro kosten.

"Für unsere Spieler bedeutet es eine große Motivation, erstmals in der Geschichte des deutschen Fußballs zweimal hintereinander Weltmeister zu werden. Das wäre ein Titel für die Ewigkeit und sicher eine besondere Prämie wert", betonte DFB-Präsident Reinhard Grindel zu der Regelung für 2018.

Die Entlohnung wird erneut stark leistungsbezogen sein. Für die Gruppenphase und die Teilnahme am Achtelfinale gibt es keine Prämien. Erst bei Erreichen des Viertelfinales bekommt jeder Spieler 75.000 Euro, für den Halbfinaleinzug 125.000 Euro, für Platz drei 150.000 Euro und 200.000 Euro für die Vorstoß ins Finale am 15. Juli in Moskau. (APA, 13.12.2017)