Glücklicher Stöger: "Ein Sieg ist schon lange her"

Neo-Coach holte mit BVB seinen ersten Sieg seit über 200 Tagen und lobt Vorgänger Bosz – Julian Nagelsmann gilt aber schon als Nachfolge-Kandidat im Sommer

Mainz – Nach seinem ersten Sieg seit über 200 Tagen hat Peter Stöger nicht überschwänglich gejubelt. Der Neo-Coach von Borussia Dortmund betonte nach dem 2:0 in Mainz am Dienstagabend zwar, "sehr glücklich" zu sein, stellte seinen Beitrag dazu aber hintan. Dass der BVB erstmals seit zwei Monaten wieder über einen Sieg jubeln durfte, war für Stöger nicht allein sein Verdienst.

"Am Ende des Tages bin ich sehr, sehr glücklich. Ich sage aber auch, dass ich nur einen Tag gehabt habe. Vieles von dem, was wie hier an positiven Dingen gesehen haben, gehört meinem Kollegen Peter Bosz, sagte der Wiener, der sich mit schwarzgelber Jacke und Kappe in Klopp-Manier präsentierte, nach dem verdienten Erfolg. Nach nur einer Trainingseinheit mit seiner neuen Mannschaft habe er seine Vorstellungen auch noch nicht richtig einbringen können, merkte der 51-Jährige an. In Dortmund wurde der neun Tage zuvor beim 1. FC Köln beurlaubte Stöger aber dennoch gefeiert.

Ein Sommerurlaub dazwischen

Unter Vorgänger Bosz hatte die Borussia zuletzt in acht Ligaspielen in Serie keinen Sieg geholt, der letzte Erfolg datierte vom 30. September. Damals stand Dortmund nach dem 2:1 gegen Augsburg noch an der Tabellenspitze. Nun kletterten die Schwarzgelben für zumindest eine Nacht wieder auf Rang vier. Mit Köln hatte Stöger den letzten Erfolg in der 34. und damit letzten Runde der Vorsaison geholt. In 14 Spielen der laufenden Spielzeit hatte es nur für drei Remis gereicht.

"Ein Sieg ist schon relativ lange her, da war der Sommerurlaub dazwischen", meinte Stöger mit einem Lächeln. Auch Sportdirektor Michael Zorc erzählte eine amüsante Anekdote. "Ich sagte, dass unser letzter Sieg im September war", berichtete Zorc über die Unterhaltung im Kabinengang. "Da hat er gesagt: Meiner war im Mai."

Nagelsmann als Nachfolge-Kandidat

"Nach einer gefühlten Ewigkeit drei Punkte zu holen, ist einfach sehr, sehr schön", sagte Kapitän Marcel Schmelzer, der mit seinem Team nach dem 1:2 gegen Werder Bremen noch unter Stöger-Vorgänger Peter Bosz gnadenlos ins Gericht ging: "Am Samstag habe ich das kritisiert, weil es komplett nicht da war – heute kann ich es loben: Die Mentalität, Leidenschaft und das Engagement haben wirklich über 90 Minuten gestimmt."

Tore von Sokratis (55.) und Shinji Kagawa (89.) bescherten dem ehemaligen Austria-Meistermacher einen geglückten Einstand. Vom "Stöger-Effekt" war in der deutschen Presse am Tag danach die Rede. Der wäre vielleicht verebbt, hätte Mainz in der Anfangsphase durch Suat Serdar ins Tor und nicht nur die Latte getroffen. Das sah auch Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann auf der Tribüne. Der 30-Jährige soll ein Kandidat für Stögers Nachfolge im kommenden Sommer sein. Grund für seinen Besuch war aber, dass Hoffenheim am Samstag gegen Dortmund spielt.

Angesprochen wurde Stöger beim offiziellen Pressetermin auch auf die Tatsache, dass er bis vor kurzem noch in Köln gewerkt habe. Der Wiener gab auch zu, dass "alles nicht ganz so einfach ist. Ich war lange in Köln, die viereinhalb Jahre waren größtenteils wunderbar." Eigentlich habe er vor gehabt, sich in den kommenden Monaten zu erholen. "Das ist schon eigen, jetzt immer noch", betonte Stöger. (APA, red, 13.12.2017)