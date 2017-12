Riesen-Jesus in Polen als Besuchermagnet

Pfarrer freut sich

Posen (Poznan) – Der Pfarrer der polnischen Kleinstadt Swiebodzin (Schwiebus) im Grenzgebiet zu Deutschland freut sich: Polens Riesen-Jesus, eine 36 Meter hohe, weiße Statue aus Beton, lockt immer mehr Besucher an. Vor sieben Jahren wurde die Figur mit den ausgebreiteten Armen fertiggestellt.

Bei der Einweihung 2010 galt sie als höchste Christus-Statue weltweit. Sie überragt die berühmte in Rio de Janeiro, was die Höhe der Figur angeht, um einige Meter. Geräuschlos war der Bau nicht über die Bühne gegangen. Vor der Fertigstellung gab es dem heute zuständigen Pfarrer Jan Romaniuk zufolge auch kritische Stimmen. Einige hätten gefordert, das Geld besser in ein Pflegeheim zu investieren. Auch über den ästhetischen Wert gab es damals heftige Diskussionen. Nach offiziellen Angaben wurde die Statue mit Spenden finanziert.

Noch mehr Bauten

Die Kirche betreibt eine Herberge neben der Figur mit der goldenen Krone. Pfarrer Romaniuk sagt, Pläne sehen noch mehr Bauten vor. Insgesamt beliefen sich die steigenden Besucherzahlen der registrierten Gruppen jährlich auf zwischen 10.000 und 20.000. Darin sind aber nicht die Touristen oder Pilger eingerechnet, die auf eigene Faust hierherkommen.

Initiiert hatte die riesige Figur ein anderer Pfarrer, der inzwischen gestorben ist. Nach ihm ist der Kreisverkehr am Supermarkt neben dem Riesen-Jesus benannt. (APA, dpa, )