Schwerverletzte nach Säureaustritt bei Agrana in Oberösterreich

Vermutlich sind Chlorgas und Salzsäure ausgetreten, Berichte über Explosion bisher nicht bestätigt

Aschach/Wien – Bei einem Säureaustritt bei der Firma Agrana in Aschach (Eferding) in Oberösterreich sind am Mittwoch 40 Menschen verletzt worden. Sie wurden in Spitäler nach Linz und Wels eingeliefert, berichtete Birgit Gitterle vom Roten Kreuz Eferding. Darunter sind entgegen ersten Annahmen doch mehrere Schwerverletzte, wie viele, lasse sich vorerst nicht sagen. Die Betroffenen klagten großteils über Atemwegsprobleme, nachdem sie Gas, das am Werksgelände ausgetreten war, eingeatmet hatten.

Das Firmengelände wurde evakuiert, 200 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Für die Rettungskräfte war es ein Großeinsatz: Drei Hubschrauber und 20 Fahrzeuge des Roten Kreuzes sowie des Arbeiter-Samariterbundes transportierten Verletzte, unterstützt wurden sie von acht praktischen Ärzten aus der Umgebung, so Gitterle. Gleichzeitig sei noch die Evakuierung des Werksgeländes zu bewerkstelligen gewesen. Rund 200 bis 300 Personen seien in Sicherheit gebracht worden.

Berichte über Explosion

Medienberichten zufolge gab es auch eine Explosion, die Polizei nannte zum Unfallhergang aber noch keine Details.

Das Agrana-Werk in Aschach.

Welches Gas freigesetzt wurde, war vorerst noch nicht völlig klar. Vermutet wird, dass es sich um Chlorgas und Salzsäure gehandelt hat.

Die Agrana definiert sich als ein international ausgerichtetes österreichisches Unternehmen, das landwirtschaftliche Rohstoffe zu industriellen Produkten verarbeitet. Nach eigenen Angaben auf seiner Homepage ist der Konzern mit rund 8.600 Mitarbeitern an 55 Produktionsstandorten weltweit tätig.

Die Agrana erwirtschaftete nach ihren Angaben zuletzt einen Konzernumsatz von 2,6 Milliarden Euro. Seit 1991 notiert das Unternehmen, das 1988 als Dachgesellschaft der heimischen Zucker- und Stärkeindustrie gegründet wurde, an der Wiener Börse. Seit 2002 befindet es sich im Marktsegment Prime Market und ist außerdem im Leitindex ATX gelistet.

Einer von drei Agrana-Standorten

Die Agrana ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Stärke und Frucht. Das nun von einem Säureaustritt betroffene Werk in Aschach an der Donau ist einer von drei Standorten der Agrana Stärke GmbH. In Aschach wird Maisstärke produziert. Die anderen beiden Standorte sind in Niederösterreich: In Gmünd wird Kartoffelstärke hergestellt, in Pischelsdorf bei Tulln befinden sich eine Weizenstärkefabrik und ein Bioethanolwerk. Dazu kommen zwei Standorte der Agrana Stärke GmbH in Ungarn und Rumänien. (APA, red, 13.12.2017)