40 Verletzte bei Säureaustritt in Oberösterreich

Vermutlich Chlorgas bei Firma Agrana ausgetreten, ein Schwerverletzter

Aschach/Wien – Bei einem Säureaustritt bei der Firma Agrana in Aschach (Eferding) in Oberösterreich wurden 40 Menschen verletzt. Das Firmengelände wurde evakuiert, 200 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN). Die oberösterreichische Polizei bestätigte wenig später den Zwischenfall, sprach aber von 100 Mitarbeitern, die in Sicherheit gebracht wurden.

Rotes Kreuz, Samariterbund und Feuerwehr sind am Einsatzort. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Hubschrauber ins Linzer AKH geflogen.

Das Agrana-Werk in Aschach.

"Derzeit wird von Spezialisten erhoben, was genau ausgetreten ist", wird der Aschacher Bürgermeister Friedrich Knierzinger von den OÖN zitiert. Vermutet wird, dass Chlorgas ausgetreten ist, das Mitarbeiter eingeatmet haben dürften.

Agrana ist ein österreichischer Nahrungsmittelkonzern. Er produziert unter anderem Zucker, Stärke, Fruchtsaftkonzentrate und Bioethanol. (red, 13.12.2017)