"Doomsday Heist": Bisher größte und spektakulärste Online-Kampagne für "GTA 5" erschienen

Neue Mission für bis zu vier Spieler mischt Untergrundflair mit 007-Fantasien

Fans von "GTA 5" haben zwar vergeblich auf eine Story-Erweiterung gewartet, doch wer nach einer irrwitzigen neuen Kampagne in der Gangsterwelt sucht, dürfte mit dem eben erschienenen, kostenlosen "Doomsday Heist" für "GTA Online" gut bedient sein. Entwickler Rockstar Games zufolge ist es das bisher größte Abenteuer für den Multiplayer-Modus und führt bis zu vier Spieler gemeinsam mit Jetpacks und fliegenden Autos in ein Sci-Fi-Untergangsszenario.

rockstar games Video: Trailer zu "The Doomsday Heist".

Das Ende naht

Die Geschichte: Der milliardenschwere Unternehmer Avon Hertz und dessen neuronales Netzwerk Cliffford sind auf Beweise gestoßen, die belegen, dass niederträchtige externe Kräfte an einem Plan arbeiten, um das Leben, wie wir es kennen, auszulöschen. Hacker Lester Crest damit beauftragt, ein Team zusammenzustellen, um die Pläne zu druchkreuzen.

Ausgangspunkt für den filmisch inszenierten Coup in drei Akten ist ein futuristischer Planungsraum, den man über eine Untergrundbasis erwirbt. Jeder der drei Heist-Akte, die zusammen die Geschichte des Doomsday Heists erzählen, beinhaltet Ausrüstungsmissionen, taktische Vorbereitungsmissionen sowie experimentelle Waffen und Fahrzeuge. Jeder Akt endet in einem Finale und bringt eine große Belohnung ein. Einige Missionen können einen Wettstreit um Ressourcen mit anderen Crews im Freien Modus mit sich bringen.

bild: gta online: doomsday heist James Bond lässt grüßen.

James Bond würde sich freuen

Um das Ende der Welt abzuwenden, greifen Spieler auf ein Arsenal an neuartigen Waffen und Gadgets zu. Unter anderem gibt es Zugang zum Khanjali-Panzer und zum Mammoth Thruster. Laut Rockstar benötige man genug Feuerkraft, um eine kleine Armee zu erledigen. Durch den Kauf der Untergrundbasis hat man zudem die Option, ein eigenes Einsatzteam auf Abruf bereitzuhalten oder eine Orbitalkanone zu besitzen, die in der Lage ist, jeden beliebigen Fleck auf der Erdoberfläche in Brand zu setzen.

Das zentrale Werkzeug ist jedoch die Avenger, ein Hubschrauber wie eine fliegende Festung, der gleichzeitig eine experimentelle Waffenwerkstatt am Himmel ist und sich quasi selbst fliegt. All diese 007-Träume würden benötigt, um eine Reihe von Herausforderungen und schließlich alle drei Finalmissionen zu bewältigen. Letztere halten zudem Zielvorgaben für Elite-Herausforderungen für all jene bereit, denen der normale Durchgang zu leicht ist. (zw, 13.12.2017)