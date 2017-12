Gaslieferungen nach Explosion in Baumgarten wieder angelaufen

Vehemente Diskussion über Abhängigkeit von ausländischen Gasimporten in Italien

Wien – Nach der Explosion auf Österreichs zentralem Gasdrehkreuz Baumgarten hat der Betreiber die Lieferungen über die Verteilstation nach eigenen Angaben wieder aufgenommen. "Ich kann berichten, dass wir sämtliche Transitleitungen gestern vor Mitternacht wieder in Betrieb nehmen konnten und dass all diese Leitungen zu 100 Prozent leistungsfähig sind", sagte der Geschäftsführer der OMV-Tochter Gas Connect Austria, Harald Stindl, am Mittwoch gegenüber dem ORF.

Durch die Explosion war die Erdgasversorgung über Österreich Richtung Süden und Südosten unterbrochen worden. Italien, das stark von Lieferungen aus Österreich abhängig ist, rief den Notstand bei der Energieversorgung aus. Für Österreich selbst wurde Entwarnung gegeben. Und auch in Deutschland war kein Engpass zu befürchten, da die Versorgung hier breiter aufgestellt ist. Nach offiziellen Angaben wurden bei der Explosion eine Person getötet und mehrere verletzt.

Debatte in Italien

Die Explosion in Baumgarten hat in Italien eine heftige Debatte über die Sicherheit von Gas- und Ölpipelines entfacht. Umweltaktivisten und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung fordern mehr Investitionen in grüne Energien, um Italiens Abhängigkeit von Gasimporten aus dem Ausland zu verringern. (APA, Reuters, 13.12.2017)